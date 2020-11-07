Перші кроки Байдена після перемоги: створить робочу групу по коронавірусу
Переможець на виборах президента США Джо Байден планує оголосити про створення своєї робочої групи по коронавірусу у понеділок, 9 листопада. Група складатиметься з 12 осіб.
У робочій групі Байдена по коронавірусу буде 3 співголови. Про це повідомляє CNN з помиланням на інформовані джерела.
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Хто увійде до робочої групи Байдена по коронавірусу
Робочу групу очолять:
- колишній генеральний хірург Вівек Мурті,
- колишній комісар Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Девід Кесслер,
- доктор Марселла Нуньєс-Сміт з Єльського університету.
Що відомо про перемогу Байдена на виборах
За результатами від колегій виборників у 44 штатах й окрузі Колумбія, демократ Джозеф Байден максимально близький до перемоги. Не дочекавшись офіційних результатів, американські ЗМІ вже заявили про перемогу Байдена з результатом у 273 голоси (за іншими даними 290 голосів). Щодо суперника Дональда Трампа, то він набраві від 213 до 214 голосів виборників.
Попередні результати виборів президента США / Інфографіка 24 каналу
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