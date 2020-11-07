Переможець на виборах президента США Джо Байден планує оголосити про створення своєї робочої групи по коронавірусу у понеділок, 9 листопада. Група складатиметься з 12 осіб.

У робочій групі Байдена по коронавірусу буде 3 співголови. Про це повідомляє CNN з помиланням на інформовані джерела.

До теми Джо Байден виграв вибори: біографія нового президента США

Хто увійде до робочої групи Байдена по коронавірусу

Робочу групу очолять:

колишній генеральний хірург Вівек Мурті,

колишній комісар Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Девід Кесслер,

доктор Марселла Нуньєс-Сміт з Єльського університету.

Що відомо про перемогу Байдена на виборах

За результатами від колегій виборників у 44 штатах й окрузі Колумбія, демократ Джозеф Байден максимально близький до перемоги. Не дочекавшись офіційних результатів, американські ЗМІ вже заявили про перемогу Байдена з результатом у 273 голоси (за іншими даними 290 голосів). Щодо суперника Дональда Трампа, то він набраві від 213 до 214 голосів виборників.

Попередні результати виборів президента США / Інфографіка 24 каналу