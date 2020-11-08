Джозеф Байден рішуче налаштований приступити до роботи на посаді нового глави Білого Дому після інавгурації 20 січня 2021 року. За інформацією ЗМІ, демократ хоче скасувати укази свого попередника, зокрема, щодо ВООЗ та Паризької угоди по клімату.

Байден поверне США до ВООЗ

Байден хоче повернути США до Паризької угоди по клімату. Про це стверджує The Washington Post з посиланням на власні джерела.

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Також новий президент США скасує рішення Трампа про вихід Сполучених Штатів з Всесвітньої організації охорони здоров’я. Саме з ВООЗ у республіканця був конфлікт через пандемію коронавірусу. Через це Трамп і припинив фінансування організації.

Можуть скасувати і закон про заборону на імміграцію

Скасують і закон про заборону на імміграцію для більшості мусульманських країн. Людям, які потрапили до США у дитинстві, проте були ввезені нелегально, дозволять залишитись на території країни.

У виданні кажуть, що над такими першочерговими рішеннями працювали місяцями радники Байдена – аби максимально реалізувати його передвиборчі обіцянки.

Важливо! Джо Байден вже отримав достатньо голосів виборників, аби перемогти на виборах президента США. Переможця вже привітали низка світових лідерів. Проте Трамп каже, що не має наміру здаватись і заявляє про фальсифікації та намір відстоювати свої начебто справжні результати у суді.

Головне про вибори президента США-2020 можна прочитати тут.