Команда перехідного періоду Джо Байдена вимагає від Управління загальних служб США (GSA) офіційного підтвердження перемоги кандидата від демократів. Вони обіцяють вдатися до "юридичних заходів", якщо відомство і надалі затягуватиме із оголошенням переможця.

"Розглядається ціла низка важелів, і всі варіанти, безумовно, доступні", – наголосив представник перехідного уряду Байдена. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Читайте також Трамп збирається до суду оскаржувати результати виборів: як це раніше впливало на США

Що робить команда перехідного періоду Байдена

Представники демократа звернулися до GSA з вимогою якнайшвидше оголосити перемогу Байдена, інакше вони будуть змушені звернутися до суду.

Пресслужба відомства у своїй заяві зазначила, що оголошення результатів відбудеться лише після повного підрахунку усіх голосів. Зауважимо, що GSA очолює призначена Трампом Емілі Мерфі.

Це ще не встановлено (переможця виборів – 24 канал). GSA і його глава продовжуватимуть дотримуватися і виконувати всі вимоги закону,

– йдеться у повідомленні прессекретаря.

Чому Байден пришвидшує роботу GSA

Команда демократа хоче отримати доступ до федеральних фінансів, проводити зустрічі з нинішніми урядовцями та вивчати недоступні широкому загалу дані американської розвідки. Це дасть змогу змінити політичний вектор нової адміністрації, який Байден задекларував під час передвиборчої гонки.

Реакція Трампа

Чинний президент Дональд Трамп не визнає поразки. Він звинувачує свого опонента у шахрайстві і вже розпочав судову тяганину для того, щоб домогтися перерахунку голосів у кількох штатах.

Що відомо про результати виборів президента США

Вибори президента США пройшли 3 листопада.

Проте офіційного представлення нового лідера країни досі не відбулося.

Низка провідних американських ЗМІ, керуючись наявними даними, спрогнозувала перемогу Байдена. З цим його привітали багато світових лідерів.

Поки проводяться останні підрахунки бюлетенів, між двома кандидатами розгорнулися баталії.

До слова, раніше перемогу кандидатів у президенти глава GSA оголошувала впродовж однієї доби, за винятком виборів у 2000 році. Тоді через незгоду з результатами відбулися численні перерахунки та судові засідання, що аж на місяць відтягнули офіційне оголошення переможця.



Попередні результати виборів президента США / Інфографіка 24 каналу