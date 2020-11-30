Джо Байден грався з одним зі своїх собак і поранився. Лікарі негайно забрали його до лікарні – перевірити, чи є переломи. Комп'ютерна томографія показала тріщини у двох кістках правої щиколотки.

Джозеф Байден звернутися до лікарів, бо травмувався під час гри з одним зі своїх собак. "З міркувань великої обережності" обраному президенту США зробили комп'ютерну томографію ноги, пише Axios.

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Особистий лікар Байдена Кевін О'Коннор повідомив, що серйозних переломів у політика немає. Однак є тріщини – у латеральній і проміжній клиновидних кістках стопи. Це означає, що Байден буде змушений носити гомілковостопний ортез декілька тижнів.

Американські ЗМІ багато писали про цю ситуацію, і навіть Трамп написав у твіттері: "Одужуй швидше". А все через те, що Джо Байдену – 78 років, він буде найстаршим президентом США за всю історію країни. Тож будь-які новини про його здоров'я викликають у суспільстві помітний резонанс.

До слова, у родині Байденів – 2 німецькі вівчарки, Чемп і Мейджор. Байден, найімовірніше, відновить традицію мати у Білому домі домашнього улюбленця. Президент Трамп тварин не тримав, а такого у США не було понад 100 років.

Зверніть увагу: наразі у Байдена статус обраного президента. Офіційно переможцем виборів буде той кандидат, за якого 14 грудня проголосують виборники. Інавгурація нового глави Білого дому буде 20 січня 2021 року.

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