Найважливішим завданням для Байдена буде реанімувати політичний союз між Вашингтоном і Києвом.

Про це в редакційній колонці, присвяченій Україні, пише американське видання The Washington Post.

Видання зазначає, що нова адміністрація Байдена могла б зробити кілька кроків, щоб допомогти Україні подолати корупцію. "Одним з таких кроків може стати підготовка санкцій проти суддів Конституційного Суду, які є "ініціаторами скандальних рішень". Закон Магнітського передбачає заборону на отримання віз і заморожування активів у таких випадках. Міністерство юстиції Байдена також могло б допомогти відновити зусилля, спрямовані на розслідування кримінальних справ про корупцію проти ключових українських олігархів, включаючи Дмитра Фірташа та Ігоря Коломойського, які брали участь в блокуванні реформ і просуванні російських інтересів в Україні", – вважають автори.

Видання нагадує, що свого часу Байден наполегливо підштовхував попередній український уряд до боротьби з корупцією, а його вимога звільнити українського прокурора була спотворена фальшивим твердженням, що тодішній віцепрезидент намагався захистити компанію, членом правління якої був Байден-молодший. Байден також підтримав допомогу з боку США для України, коли Україна чинила опір захопленню Криму Росією і вторгненню у 2 інші східні області.

The Washington Post зазначає, що зараз Зеленський потребує підтримки Байдена, як ніколи раніше. Колишній шоумен, обраний главою держави, під час передвиборчої кампанії обіцяв подолати корупцію в Україні.

"Однак Зеленський недавно переконався, що боротьбі з корупцією неабияк перешкоджає Конституційний суд України, який з серпня виніс кілька постанов, що обмежують ключові антикорупційні реформи, включаючи скасування електронного декларування доходів. Цікаво те, що кілька суддів і самі перебували під слідством антикорупційних органів. На думку українських експертів, вони також діяли під впливом українських олігархів, які прагнули зберегти "старий корупційний порядок" в Україні. При цьому, Зеленський і сам припустився кількох помилок, зокрема, це стосується тиску на керівника центрального банку України, щоб той подав у відставку. Зеленський намагався знайти дієву відповідь на суперечливі судові рішення. Тим часом Міжнародний валютний фонд і Європейський Союз погрожують позбавити Україну вкрай необхідної фінансової допомоги через її "антикорупційний регрес", – йдеться в статті.

Автори впевнені, що найважливішим завданням для Байдена буде реанімація політичного союзу між Вашингтоном і Києвом, який має потужну двопартійну підтримку в Конгресі, і яка була майже зруйнована Трампом.

Хоча Трамп був змушений відновити військову допомогу Україні, він продовжував просувати російську дезінформацію про те, що Україна, а не режим Володимира Путіна, втручалася у вибори в США у 2016 році, і він ніколи не запрошував Зеленського у Вашингтон. Виправлення цього мстивого упущення має стати однією з перших зовнішньополітичних ініціатив Байдена,

– резюмують у виданні.