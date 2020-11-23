Джо Байден назвав імена тих, хто займе ключові позиції в його адміністрації. Зокрема, держсекретарем США стане Ентоні Блінкен.

Новообраний президент Сполучених Штатів вже назвав кандидатів на посади у його адміністрації. Про це повідомляє пресслужба штабу Джо Байдена.

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Державним секретарем США стане Ентоні Блінкен.

Хто ще буде у команді Байдена

секретарем національної безпеки буде Алехандро Майоркас;

директором національної розвідки призначать Авріл Гейнс;

постійним представником США при ООН стане Лінда Томас-Грінфілд;

радником з безпеки призначать демократа Джейка Саллівана;

колишній держсекретар США Джон Керрі при Байдені буде займатися питаннями клімату.

При адміністрації Байдена – Гарріс національну безпеку і зовнішню політику Америки будуть очолювати досвідчені професіонали, готові відновити принципове лідерство на світовій арені та гідне лідерство будинку,

– додали у штабі Байдена.

До слова, Байден планує оголосити ключових міністрів в новій адміністрації протягом цього тижня, серед яких і міністра фінансів.

Зверніть увагу! Інавгурація новообраного президента США Джо Байдена пройде в скороченому форматі. Від звичних масштабів відмовляться через епідемію коронавірусу.