Байден представив кандидатів на ключові посади в адміністрації: хто в його команді
Джо Байден назвав імена тих, хто займе ключові позиції в його адміністрації. Зокрема, держсекретарем США стане Ентоні Блінкен.
Новообраний президент Сполучених Штатів вже назвав кандидатів на посади у його адміністрації. Про це повідомляє пресслужба штабу Джо Байдена.
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Державним секретарем США стане Ентоні Блінкен.
Хто ще буде у команді Байдена
- секретарем національної безпеки буде Алехандро Майоркас;
- директором національної розвідки призначать Авріл Гейнс;
- постійним представником США при ООН стане Лінда Томас-Грінфілд;
- радником з безпеки призначать демократа Джейка Саллівана;
- колишній держсекретар США Джон Керрі при Байдені буде займатися питаннями клімату.
При адміністрації Байдена – Гарріс національну безпеку і зовнішню політику Америки будуть очолювати досвідчені професіонали, готові відновити принципове лідерство на світовій арені та гідне лідерство будинку,
– додали у штабі Байдена.
До слова, Байден планує оголосити ключових міністрів в новій адміністрації протягом цього тижня, серед яких і міністра фінансів.
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