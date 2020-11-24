Обраний президентом США демократ Джо Байден особисто оголосив про основні призначення в його адміністрації. Він особисто представив кандидатів на низку посад.

Він зазначив, що це команда, яка забезпечить безпеку країні та народові. Про це повідомили на сайті CNN.

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Хто став кандидатами

Байден підтвердив, що планує призначити главою Держдепартаменту колишнього заступника держсекретаря США Ентоні Блінкена. За його словами, Блінкен буде готовий приступити до обов'язків у перший же день роботи його адміністрації.

Сьогодні я радий оголосити кандидатів й співробітників на важливі посади в команду міжнародної політики та національної безпеки в моїй адміністрації,

– зазначив Байден.

Зазначимо! На президентських виборах у США переміг демократ Джо Байден. Він отримав 306 голосів виборців при 270 необхідних. У Дональда Трампа – 232 голоси.

Також він офіційно оголосив інших кандидатів:

Алехандро Майоркас – міністр внутрішньої безпеки;

Джон Керрі – спеціальний посланник президента з питань клімату;

Джейк Салліван–- радник з нацбезпеки президента США;

Евріл Хейнс – директор Національної розвідки;

Лінда Томас-Грінфілд – постпред США при ООН.

Чому Трамп досі бореться з Байденом – читайте за посиланням.