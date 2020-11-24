Байден особисто представив кандидатів на основні посади в адміністрації: хто вони
Обраний президентом США демократ Джо Байден особисто оголосив про основні призначення в його адміністрації. Він особисто представив кандидатів на низку посад.
Він зазначив, що це команда, яка забезпечить безпеку країні та народові. Про це повідомили на сайті CNN.
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Хто став кандидатами
Байден підтвердив, що планує призначити главою Держдепартаменту колишнього заступника держсекретаря США Ентоні Блінкена. За його словами, Блінкен буде готовий приступити до обов'язків у перший же день роботи його адміністрації.
Сьогодні я радий оголосити кандидатів й співробітників на важливі посади в команду міжнародної політики та національної безпеки в моїй адміністрації,
– зазначив Байден.
Також він офіційно оголосив інших кандидатів:
- Алехандро Майоркас – міністр внутрішньої безпеки;
- Джон Керрі – спеціальний посланник президента з питань клімату;
- Джейк Салліван–- радник з нацбезпеки президента США;
- Евріл Хейнс – директор Національної розвідки;
- Лінда Томас-Грінфілд – постпред США при ООН.
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