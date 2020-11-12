Обраний президент США Джо Байден поступово готує кістяк своєї нової адміністрації. Водночас чинний президент Дональд Трамп чинить шалений опір цьому та заявляє про наміри не тільки оскаржити результати виборів, а й утримати Білий дім за собою.

Байден вже займається формуванням своєї адміністрації

Джо Байден впевнений, що виграв президентські вибори. Тож вже організовує наради щодо підготовки до вступу на посаду 20 січня 2021 року. Ба більше, він призначив керівника своєї адміністрації в Білому домі, пише CNN.

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Видання з посиланням на проінформовані джерела повідомило про таке:

Байден зібрав перехідну команду фахівців у царинах фінансів, торгівлі, банківського регулювання, клімату та експертів у розв'язанні інших проблем.

Також Байден здійснив перше офіційне призначення у своїй команді. Керівником апарату Білого дому буде Рон Клейн. Ця посада – одна з найвпливовіших у президентській адміністрації.

Що відомо про Рона Клейна, який, найімовірніше, очолить апарат Білого дому за Байдена

За часів президентства Клінтона Клейн був керівником апарату віцепрезидента Гора.

Він має унікальний досвід боротьби з епідемією (у 2014 році вже президент Обама призначив Клейна очільником команди реагування на кризу через вірус Ебола).

Під час передвиборчої кампанії Рон Клейн у команді Джо Байдена був відповідальним за реагування на пандемію COVID-19.

Ronald Klain will serve President-Elect Biden as White House Chief of Staff. https://t.co/hERLdgML6n — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 12, 2020

Як реагує на всі ці події Дональд Трамп

Тим часом Дональд Трамп відмовляється звільнити місце в Білому домі.

Наразі він стверджує, що переміг на виборах.

А також висуває поки ніким не підтверджені звинувачення про фальсифікацію голосування.

До слова Трамп вперше вийшов у люди після повідомлень ЗМІ про перемогу Байдена: відео

Цікаво, що послання зарубіжних лідерів до Байдена, які надходять на адресу Білого дому, до обраного президента не доходять. Оскільки Трамп не визнав поразку, то й доступ Байдену до кореспонденції Білого дому не надає.

Вибори президента США 2020 року відбулися 3 листопада. За попередніми результатами підрахунку голосів, перемогу здобув Джо Байден.