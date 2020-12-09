Команда Джо Байдена планує повністю переглянути та проаналізувати санкції, які були запроваджені за президенства Дональда Трампа. Однак, найімовірніше, суворі обмеження залишать.

Санкційна політика Трампа

Адміністрація Трампа запроваджувала санкції з рекордно високими темпами. Про це заявив Адам Сміт, колишній старший радник підрозділу санкцій Міністерства фінансів, повідомляє Bloomberg.

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Зокрема, представили низку заходів, спрямованих на компанії, приватних осіб і навіть нафтові танкери, які були пов'язані з Іраном, Північною Кореєю, Китаєм, Венесуелою та Росією.

Вони використовували ці інструменти, тарифи та контроль експорту як удари, спрямовані на таких гравців, як Китай та інші,

– зазначив Сміт.

За його словами, Трамп ігнорував попередження про те, що економіка Китаю занадто велика і надто тісно пов'язана з американською. Він неодноразово накладав санкції без допомоги європейських партнерів на китайських чиновників та фірми.

Крім того, президент США погрожував покарати Німеччину за газопровід "Північний потік-2".

"Ми ніколи не бачили, щоб адміністрація настільки креативно використовувала ці різноманітні інструменти і так скоординовано", – наголосив Сміт. Та додав, що Трамп зробив санкції центральним інструментом зовнішньої політики США.

Чи зміниться ситуація за Байдена

Однак експерти та спостерігачі стверджують, що Байден, ймовірно, продовжить такий підхід ведення справ за межами країни, попри бажання відмежуватися від політики свого попередника.

Самі кандидати Байдена на посади топчиновників чітко дають зрозуміти, що економічні обмеження для країн залишатимуться важливим інструментом.

Зверніть увагу! Нещодавно США оголосили про скасування одразу 5 програм культурних обмінів з Китаєм. У Вашингтоні переконані, що Пекін використовує ці програми як інструменти пропаганди.