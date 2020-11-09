Дональд Трамп залишає своєму опоненту Джо Байдену розколоте суспільство, епідемію COVID-19, економічний спад, масштабні антирасистські мітинги по всій країні. Байден обіцяє взятися насамперед за розв'язання цих питань, відтак зовнішньополітичні проблеми, зокрема і конфлікт на українському Донбасі, перейдуть на другий план.

Саме тому не варто покладати великі надії на допомогу США. Таку думку висловили експерти, повідомляє 24 канал.

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"Можна сказати, що за адміністрацією Байдена збережеться певний аспект зовнішньої політики Трампа, тобто вони будуть концентруватися лише на критичних для себе зовнішньополітичних напрямках і все", – запевнив експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

Експерти попередили, що не варто переоцінювати роль Сполучених Штатів у розв'язанні українських проблем.

Україна переживає певну ілюзію з приводу Байдена. Ілюзія пов'язана з тим, що він неодноразово був в Україні, як віцепрезидент. Говорити про те, що він все кине і буде допомагати Україні, для цього найменше є підстав,

– сказав директор Інституту світової політики Євген Магда.

Україні важливо підтримувати стратегічне партнерство із США, адже вона потребує допомоги Вашингтона у війні з Росією та у блокуванні будівництва "Північного потоку-2". Однак не потрібно обмежувати співпрацю із США лише цими сферами. За словами експертів, українська влада має діяти активніше, аби вивести двосторонні відносини на новий рівень.

"Для України одне із завдань – це вивести відносини із Сполученими Штатами у ділові. Для цього потрібно з боку України більше зробити домашнього завдання, так би мовити: і сформулювати нормальну інвестиційну політику, і оформити наш енергетичний порядок денний", – зауважив Куса.

Джо Байден зажди заявляв, що підтримує Україну, але конкретні кроки реалізації цієї підтримки оформлюватимуть групи експертів, які працюють в різних інститутах Сполучених Штатів. І в ухваленні своїх рішень вони братимуть до уваги, зокрема, і дії української влади.

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