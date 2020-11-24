Поки ви спали, адміністрація Трампа формально підтвердила початок процесу передачі влади Джо Байдену. Але при цьому Дональд Трамп поразки на виборах не визнав.

Що відбулось в США і як це трапилось?

Зазвичай для передачі влади в США Управління загальними службами або скорочено GSA (державна структура, що займається підтримкою діяльності уряду), має розблокувати новообраному президенту доступ до фінансування для цього переходу. Це формальний крок. Але весь цей час керівництво служби не поспішало.

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Ввечері ЗМІ оприлюднили лист голови GSA Емілі Мерфі до Джо Байдена: вона таки виділила кошти, необхідні для переходу в Білий дім нової команди. Сама Мерфі каже, що як рішення про затримку, так і про виділення грошей вона приймала самостійно, без жодного тиску ззовні.

За збігом (?) це відбулось після того, як у Мічигані остаточно затвердили результати голосування на користь Байдена – юридична команда Трампа намагалась оскаржити результати в цьому штаті, але їм це не вдалось.

Трамп не зупиняється

Одночасно з оприлюдненням листа Емілі Мерфі Дональд Трамп написав у твіттері:

Наша справа впевнено продовжується, ми продовжимо хорошу боротьбу, і я вірю, що ми переможемо! Тим не менш, в найкращих інтересах нашої країни я рекомендував, щоб Емілі та її команда зробили все необхідне щодо першочергових протоколів, і сказав своїй команді зробити те саме.

Однак через декілька годин, коли ЗМІ масово підхопили новину про те, що Трамп поступився Байдену, президент написав новий твіт: "Який стосунок дозвіл GSA на попередню роботу з демократами має до продовження наших багатьох позовів?… Ми рухаємось вперед на повній швидкості. Ми ніколи не поступимось неправдивим бюлетеням".

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Тож ситуація наступна: формально процес почався, кошти на перехід розблокували з дозволу Трампа. Але сам він продовжує не визнавати результати виборів і бореться (поки що безуспішно) у судах. Тим часом Байден, таке враження, на це не зважає, і активно починає формувати свій уряд.

Джерело: Facebook