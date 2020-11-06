Кандидат від демократів Джо Байден перемагає чинного президента та представника республіканців Дональда Трампа у Джорджії. Таким чином його перемога на виборах США майже гарантована.

Після опрацювання близько 99,8% бюлетенів Байден випередив Трампа на 917 голосів, повідомляє foxnews.

Читайте також США у відчаї: як вибори показали розділеність народу та проблеми держави

Чому Джорджія є ключовим штатом

Джорджія – один з ключових штатів. Цей штат надає 16 голосів колегії виборників.

Як пише "Європейська правда", у штаті було важко спрогнозувати ім'я переможця. Протягом 2 діб у штаті лідирував Трамп. Однак тоді ще не врахували голоси, що надіслали поштою. Оскільки поштове голосування популярніше серед виборців Байдена, кандидат від демократів вирвався вперед.

Наразі мають порахувати ще понад 10 тисяч бюлетенів, які надійшли поштою. Переважно бюлетені надсилали з Атланти, де Байден має величезну перевагу. Прогнозують, що до завершення підрахунку розрив між кандидатами збільшиться до кількох тисяч голосів.

До слова, перевага у Джорджії гарантує перемогу на виборах Байдену, навіть якщо у будь-якому іншому ключовому штаті лідируватиме Трамп.