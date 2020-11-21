Новообраний президент США Джо Байден вперше після виборів провів особисту зустріч з лідерами демократів у Конгресі США. Крім того, президент вже визначився з кандидатом на посаду держсекретаря – ним може стати Тоні Блінкен.

Зустріч політиків відбулася у місті Вілмінгтон штату Делавер. Більша частина розмови пройшла за закритими дверима. Про це повідомляє CNN.

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Деталі зустрічі Байдена і законодавців

Зокрема, Байден зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі і лідером демократів у сенаті Чаком Шумером.

Новообраний президент заявив, що надалі буде радий проводити зустрічі з законодавцями в Овальному кабінеті Білого дому.

Мій дім – ваш дім,

– сказав Байден.

Байден визначився із майбутнім держсекретарем

Посаду державного секретаря США може обійняти давній союзник Байдена Тоні Блінкен. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The Hill.

Неясно, хто стане висуванцем Байдена, але колишня офіційна особа адміністрації Обами підтвердила, що Тоні Блінкен, дипломат-ветеран і давній союзник Байдена, вважається фаворитом на цей пост,

– стверджує видання.

Зверніть увагу! Потенційними кандидатами на посаду держсекретаря у США вважали сенаторів Кріса Куса і Кріса Мерфі, колишнього першого заступника держсекретаря і посла в Росії Вільяма Бернса, а також ексрадницю президента Барака Обами з нацбезпеки Сьюзан Райс.

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