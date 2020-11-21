Байден визначився із кандидатом на посаду держсекретаря, – ЗМІ
Новообраний президент США Джо Байден вперше після виборів провів особисту зустріч з лідерами демократів у Конгресі США. Крім того, президент вже визначився з кандидатом на посаду держсекретаря – ним може стати Тоні Блінкен.
Зустріч політиків відбулася у місті Вілмінгтон штату Делавер. Більша частина розмови пройшла за закритими дверима. Про це повідомляє CNN.
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Деталі зустрічі Байдена і законодавців
Зокрема, Байден зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі і лідером демократів у сенаті Чаком Шумером.
Новообраний президент заявив, що надалі буде радий проводити зустрічі з законодавцями в Овальному кабінеті Білого дому.
Мій дім – ваш дім,
– сказав Байден.
Байден визначився із майбутнім держсекретарем
Посаду державного секретаря США може обійняти давній союзник Байдена Тоні Блінкен. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The Hill.
Неясно, хто стане висуванцем Байдена, але колишня офіційна особа адміністрації Обами підтвердила, що Тоні Блінкен, дипломат-ветеран і давній союзник Байдена, вважається фаворитом на цей пост,
– стверджує видання.
Головне про вибори у США
- Вибори президента США відбулися 3 листопада.
- Перемогу здобув кандидат від демократів Джо Байден. Його підтримали 290 виборників.
- Чинний президент США Дональд Трамп, який хотів переобратися на другий термін, програв на виборах. Політик здобув 214 голосів.
- Трамп не погоджується з результатами виборів. Він заявив про масові фальсифікації та подав низку судових позовів.
- Водночас частину справ Трампа суд вже скасував.
- Через судові позови президента, у Джорджії вручну перераховували майже 5 мільйонів голосів. Однак результати не змінилися – у штаті лідирує Байден.
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