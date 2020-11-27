Байден запросив на свою інавгурацію Тихановську
Новообраний президент США Джо Байден запросив на свою інавгурацію 20 січня 2021 року лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську. Крім того, політики вже планують зустріч.
Наразі невідомо, коли саме та у якому форматі відбудеться зустріч Байдена і білоруської опозиціонерки. Про це Тихановська розповіла в ефірі телеканалу "Белсат".
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Ми плануємо зустріч з Джо Байденом, і у нас вже є запрошення на таку зустріч. У нас в найближчих планах Великобританія і Норвегія. Також будемо рухатися зараз на східні країни,
– сказала Тихановська.
Байден про події у Білорусі
Під час виборчої кампанії демократ Байден критикував режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка через репресії проти білорусів. Крім того, політик дорікав чинному американському лідеру Дональду Трампу у недостатньо жорсткій реакції на події, які відбувалися у Білорусі.
Байден наголошував, що у разі перемоги на президентських виборах, він розширить санкції проти Лукашенка та його оточення. Крім того, демократ обіцяв, що спільно з Європейським Союзом напрацьовуватиме план допомоги білоруській економіці після падіння режиму Лукашенка.
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