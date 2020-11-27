Новообраний президент США Джо Байден запросив на свою інавгурацію 20 січня 2021 року лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську. Крім того, політики вже планують зустріч.

Наразі невідомо, коли саме та у якому форматі відбудеться зустріч Байдена і білоруської опозиціонерки. Про це Тихановська розповіла в ефірі телеканалу "Белсат".

Читайте також Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля, – генерал-лейтенант Годжес

Ми плануємо зустріч з Джо Байденом, і у нас вже є запрошення на таку зустріч. У нас в найближчих планах Великобританія і Норвегія. Також будемо рухатися зараз на східні країни,

– сказала Тихановська.

Байден про події у Білорусі

Під час виборчої кампанії демократ Байден критикував режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка через репресії проти білорусів. Крім того, політик дорікав чинному американському лідеру Дональду Трампу у недостатньо жорсткій реакції на події, які відбувалися у Білорусі.

Байден наголошував, що у разі перемоги на президентських виборах, він розширить санкції проти Лукашенка та його оточення. Крім того, демократ обіцяв, що спільно з Європейським Союзом напрацьовуватиме план допомоги білоруській економіці після падіння режиму Лукашенка.

Зверніть увагу! Тихановська також обговорює майбутній візит в Україну з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. За словами політикині, зустріч матиме дружній характер. Однак наразі дата візиту ще не затверджена.