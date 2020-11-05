Кандидат у президенти США від демократів Джозеф Байден впевнений у перемозі у штаті Невада. Це дозволить йому набрати необхідних 270 голосів. Натомість представник республіканців Дональд Трамп має намір звертатись до суду.

Що кажуть у штабі Байдена

Байден вважає, що його перемога на виборах – неминуча. Про це заявила менеджерка штабу демократа Дженн О'Меллі.

До речі Вибори президента США: Байден виграв ще один ключовий штат

За словами О'Меллі, Байден буде наступним президентом США, адже лідирує у Неваді з відривом у 8 тисяч голосів.

У кінці дня, коли всі голоси буде підраховано, ми впевнені, що будемо попереду в Неваді,

– наголосила менеджерка.

Що каже Трамп

Трамп у твітері написав, що хоче оскаржити результати виборів в усіх штатах, де нещодавно вирвався вперед Байден. Зокрема, у Неваді

Раніше республіканець вимагав зупинити підрахунок голосів через ймовірні фальсифікації.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Вибори у США: що треба знати