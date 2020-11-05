Вибори в США: Байден заявив про неминучу перемогу, Трамп подаватиме позови
Кандидат у президенти США від демократів Джозеф Байден впевнений у перемозі у штаті Невада. Це дозволить йому набрати необхідних 270 голосів. Натомість представник республіканців Дональд Трамп має намір звертатись до суду.
Що кажуть у штабі Байдена
Байден вважає, що його перемога на виборах – неминуча. Про це заявила менеджерка штабу демократа Дженн О'Меллі.
До речі Вибори президента США: Байден виграв ще один ключовий штат
За словами О'Меллі, Байден буде наступним президентом США, адже лідирує у Неваді з відривом у 8 тисяч голосів.
У кінці дня, коли всі голоси буде підраховано, ми впевнені, що будемо попереду в Неваді,
– наголосила менеджерка.
Що каже Трамп
Трамп у твітері написав, що хоче оскаржити результати виборів в усіх штатах, де нещодавно вирвався вперед Байден. Зокрема, у Неваді
Раніше республіканець вимагав зупинити підрахунок голосів через ймовірні фальсифікації.
Вибори у США: що треба знати
- У США 3 листопада відбулись президентські вибори.
- Підрахунок голосів ще триває, однак наразі лідирує Байден. Він набрав 253 голоси виборщиків, Трамп – 214.
- Зауважимо, через пандемію коронавірусу близько 100 мільйонів американців проголосували поштою.
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