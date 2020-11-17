Обраний президентом США Джо Байден заявив, що подолати наслідки пандемії коронавірусу можна лише скоординованими діями. Інакше кількість смертей у країні зростатиме.

Таку заяву Байден озвучив на заході щодо економічних наслідків пандемії коронавірусу. Про це повідомляє The Guardian.

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Заява Джо Байдена

Байден заявив, що відмова Трампа співпрацювати з новою адміністрацією у боротьбі з пандемією коронавірусу ускладнить епідеміологічну та економічну ситуацію у США. Таку заяву політик зробив, відповідаючи на запитання репортера.

Якщо ми не скоординуємося, ще більше людей може померти. Якщо нам доведеться зачекати до 20 січня (день вступу нового президента на посаду – 24 канал), ми будемо відставати на місяць – півтора,

– заявив Байден.

Трамп не надто добре налаштований щодо Байдена

Дональд Трамп досі вважає себе переможцем на президентських виборах 2020 року і не збирається визнавати свою поразку. Про це він написав у своєму твіттері. Також чинний президент заявив про безпрецедентні порушення Конституції США. За словами Трампа, Байден "викрав" у нього понад мільйон голосів виборців.

Натомість Байден розкритикував дії Трампа і заявив, що дотримуватиметься плану дій, незважаючи на усі напади чинного президента.

Візьміть до уваги! США досі лідирують у кількості захворюваності на COVID-19. Лише за минулий тиждень хворобою інфікувалися близько мільйона американців, а загальний показник захворюваності перевищив позначку в 11 мільйонів.