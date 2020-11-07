Байден не збирається оголошувати себе переможцем на виборах: але каже, що перемога – близько
Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден вважає, що йому все ж вдасться здобути більшість голосів на виборах. Щоправда, поки він є не готовим оголосити себе переможцем.
Нова заява Байдена про вибори президента США
Як зауважив демократ під час звернення до виборців, в його команди ще немає остаточних підсумків виборів, але цифри говорять, що перемога – близько.. Трансляцію своєї промови Байден транслював у твіттері.
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Ми збираємося виграти цю гонку. Просто подивіться, що змінилося з учорашнього дня. 24 години тому ми відставали в Джорджії (16 голосів виборників), тепер ми – попереду, і ми збираємося перемогти в цьому штаті. Також ми відставали в Пенсільванії (20 голосів), і ми збираємося виграти тут,
– наголосив Байден.
За його словами, він перемагає в Арізоні, а перевага в Неваді зросла фактично вдвічі.
"Ми збираємося набрати більше ніж 300 голосів виборників. Підтримка людей дозволить нам виграти цю гонку з явним відривом", – констатував політик.
Зауважимо, що для перемоги Байдену необхідно лише 270 голосів.
Дивіться відео промови Байдена щодо перемоги на виборах президента США
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Вибори президента США 2020: що варто знати
- 3 листопада у США стартували 59 президентські вибори. Загалом на виборах було 11 кандидатів, але основна боротьба триває між двома претендентами – Дональдом Трампом і Джозефом Байденом.
- Раніше між Трампом і Байденом уже відбулися два раунди дебатів.
- Під час виборчої кампанії Байден звинувачував Трампа у некомпетентності та підіграванню авторитарним режимам (зокрема, путінському). Трамп, зі свого боку, стверджував, що син Байдена є причетним до корупційної схеми в українській енергетиці.
- Вже після перших результатів голосування Байден заявляв, що його перемога – неминуча. Натомість Трамп стверджував про фальсифікацію на виборах та вимагав зупинити підрахунок голосів.
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