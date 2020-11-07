Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден вважає, що йому все ж вдасться здобути більшість голосів на виборах. Щоправда, поки він є не готовим оголосити себе переможцем.

Нова заява Байдена про вибори президента США

Як зауважив демократ під час звернення до виборців, в його команди ще немає остаточних підсумків виборів, але цифри говорять, що перемога – близько.. Трансляцію своєї промови Байден транслював у твіттері.

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Ми збираємося виграти цю гонку. Просто подивіться, що змінилося з учорашнього дня. 24 години тому ми відставали в Джорджії (16 голосів виборників), тепер ми – попереду, і ми збираємося перемогти в цьому штаті. Також ми відставали в Пенсільванії (20 голосів), і ми збираємося виграти тут,

– наголосив Байден.

За його словами, він перемагає в Арізоні, а перевага в Неваді зросла фактично вдвічі.

"Ми збираємося набрати більше ніж 300 голосів виборників. Підтримка людей дозволить нам виграти цю гонку з явним відривом", – констатував політик.

Зауважимо, що для перемоги Байдену необхідно лише 270 голосів.

Дивіться відео промови Байдена щодо перемоги на виборах президента США

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

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