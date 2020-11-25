Кандидат-рекордсмен: Байден здобув найбільше голосів виборців в історії
Демократ Джозеф Байден вперше в історії США здобув 80 мільйонів голосів виборців. Результат його конкурента – чинного глави Білого дому Дональда Трампа – на 6 мільйонів голосів менший.
Байден здобув понад 80 мільйонів голосів
Байден в підсумку може розраховувати на 306 голосів виборників. У Трампа – лише 232. Про це інформує CNN.
До теми Байден особисто представив кандидатів на основні посади в адміністрації: хто вони
- За Байдена підтвердили 80 мільйонів 11 тисяч голосів.
- За Трампа – 73 мільйони 800 тисяч.
Держдеп розпочав процес передачі влади в країні
Зазначимо, що Держдепартамент США уже розпочав процес передачі влади в країні команді Байдена. Про це повідомив держсекретар Майкл Помпео.
Також, інформують ЗМІ, переможця виборів допустили до доповідей американської зовнішньої розвідки.
Кому належить попередній рекорд?Раніше найбільше голосів, як переможець виборів у США, здобув Барак Обама. Він набрав 69,4 мільйона голосів у 2008 році.
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