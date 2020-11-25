Демократ Джозеф Байден вперше в історії США здобув 80 мільйонів голосів виборців. Результат його конкурента – чинного глави Білого дому Дональда Трампа – на 6 мільйонів голосів менший.

Байден здобув понад 80 мільйонів голосів

Байден в підсумку може розраховувати на 306 голосів виборників. У Трампа – лише 232. Про це інформує CNN.

До теми Байден особисто представив кандидатів на основні посади в адміністрації: хто вони

За Байдена підтвердили 80 мільйонів 11 тисяч голосів.

За Трампа – 73 мільйони 800 тисяч.



​Держдеп розпочав процес передачі влади в країні

Зазначимо, що Держдепартамент США уже розпочав процес передачі влади в країні команді Байдена. Про це повідомив держсекретар Майкл Помпео.

Також, інформують ЗМІ, переможця виборів допустили до доповідей американської зовнішньої розвідки.

Це цікаво! 24 листопада перемогу Байдена підтвердили у Неваді та Пенсильванії. Саме Неваду Трамп називав серед штатів, де могли бути фальсифікації. В команді Трампа були переконані, що тут масово голосували виборці, які більше у штаті не проживають.