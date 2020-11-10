Новообраний президент США Джо Байден готовий долучатися до врегулювання військового конфлікту на сході України. Над цим він хоче працювати разом з низкою європейських лідерів.

Штаб Байдена повідомив, що політик обговорив це питання з французьким президентом Еммануелем Макроном та британським прем'єром Борисом Джонсоном. Про це пише Интерфакс.

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У розмові з Макроном Байден висловив зацікавленість у врегулюванні конфліктів в Україні та Сирії. Крім цього, він проявив інтерес щодо іранської ядерної програми.

Натомість, спілкуючись з Джонсоном, новообраний президент США розповів про бажання "працювати щодо таких тем, як Балкани і Україна".

Довідка. Низка провідних американських ЗМІ повідомила, що Байден здобув остаточну перемогу та стане 46 президентом США. Офіційно результати виборів оголосять 14 грудня. Трамп вже заявив, що готовий їх оскаржувати.

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