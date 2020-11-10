Байден згадав про війну на Донбасі у розмові з Макроном та Джонсоном: деталі
Новообраний президент США Джо Байден готовий долучатися до врегулювання військового конфлікту на сході України. Над цим він хоче працювати разом з низкою європейських лідерів.
Штаб Байдена повідомив, що політик обговорив це питання з французьким президентом Еммануелем Макроном та британським прем'єром Борисом Джонсоном. Про це пише Интерфакс.
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У розмові з Макроном Байден висловив зацікавленість у врегулюванні конфліктів в Україні та Сирії. Крім цього, він проявив інтерес щодо іранської ядерної програми.
Натомість, спілкуючись з Джонсоном, новообраний президент США розповів про бажання "працювати щодо таких тем, як Балкани і Україна".
Джо Байден та Україна: що варто знати
- Коли Барак Обама був при владі у США, він доручив своєму віцепрезиденту Байдену курувати східноєвропейський напрямок, зокрема і Україну.
- У квітні 2014 році Байден приїхав до України, аби продемонструвати підтримку Білого Дому новій владі. У червні того ж року він відвідав інаугурацію Петра Порошенка.
- Вже через рік Байден знову прибув у Київ та виступив з промовою у Верховній Раді, аби підштовхнути депутатів до активніших дій у боротьбі з корупцією.
- Після цього візиту Порошенко звільнив Віктора Шокіна з посади генпрокурора. Пізніше це стало приводом для звинувачень з боку Дональда Трампа на адресу Байдена.
- Під час виборчих перегонів у 2020 році Байден пообіцяв і надалі підтримувати Україну в боротьбі з корупцією. А також надавати допомогу у відновленні територіальної цілісності.
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