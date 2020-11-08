Щодо перемоги у виборах президента США демократа Джо Байдена погодилися більшість ЗМІ, хоча офіційні результати будуть пізніше. Поки Трамп не вірить у свою поразку та заявляє про фальсифікації, Байден виступив із заявою про перемогу перед американцями.

77-річний Джозеф Байден, найімовірніше, з січня 2021 року керуватиме Сполученими Штатами Америки. Про його перемогу говорять попередні підрахунки голосів у країні. 8 листопада майже о 4 ночі за Києвом (вечір 7 листопада у США) Байден публічно виступив перед американцями у Вілмінгтоні, штат Делавер.

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Разом із Джозефом Байденом (радимо прочитати його біографію за цим посиланням) на заході були дружина політика Джилл Байден (що про неї відомо – читайте тут), а також віцепрезидентка (якщо Байдена таки оголосять переможцем) Камала Гарріс (її біографію також підготував 24 канал) із чоловіком.

Саме Гарріс виступила першою.

Вона подякувала людям за підтримку, за те, що змусили усіх почути свої голоси, а також заявила: "Це ви – творці нової країни". Байдена вона назвала "цілителем та об'єднувачем" Америки, ще й з неймовірною першою леді. Разом із цим Гарріс анонсувала початок етапу дуже важкої роботи для всіх.

Про що говорив Джо Байден у виступі 7 листопада: основні тези

Чи не в першому реченні Байден заявив про чисту та переконливу перемогу.

Далі Байден подякував усім, хто доклався до його перемоги: від родини до кожного американця. "Я винен, винен, винен кожному з вас", – сказав політик.

Опонентів він закликав не сприймати як ворогів, адже вони теж американці. Тим більше, що зараз – час зцілювати Америку. Зцілювати від загроз коронавірусу, економічних негараздів, системного расизму тощо.

Я важко працював для всіх, хто не голосував за мене, і для всіх, хто голосував. Америка – це історія про можливості, Ми повинні зробити ці можливості рівними для всіх, попри расу, віру та будь-яку іншу відмінність. Ми це зможемо!

– заявив Байден.

"Немає нічого такого, чого Америка не змогла б зробити. Бог благословив Америку! Дякую", – такими словами найімовірніший 46-й президент США завершив свою промову.



Байден заявив про переконливу перемогу / Скриншот

Виступ Джозефа Байдена 7 листопада: відео CNBC



Попередні результати виборів президента США / Інфографіка 24 каналу

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