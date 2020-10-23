Під час дебатів кандидат у президенти Джо Байден сказав, що чинний американський лідер не може залишатися далі на посаді. Все – через велику кількість смертельних випадків COVID-19 у США.

Під час обговорення теми пандемії Трамп визнав, що відповідальний за ситуацію з коронавірусом у США. Про це він заявив під час дебатів зі своїм опонентом Джозефом Байденом, передає 24 канал.

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Я беру на себе повну відповідальність. Це не моя вина, що він (коронавірус – 24 канал) прийшов сюди, це – вина Китаю. І це також не провина Джо, це вина Китаю,

– зауважив він.

У відповідь на це Байден висловив думку, що його суперник не може займати пост глави держави після такої великої кількості смертей серед американців після зараження коронавірусом.

"Навіть якщо ви не будете слухати нічого більше з того, що я скажу, то прислухайтеся до цього: будь-хто, хто несе відповідальність за таку велику кількість смертей, не повинен залишатися президентом США", – підсумував він.

Що відомо про коронавірус у США? США залишаються лідером серед країн, де COVID-19 інфікувалися найбільше людей. Так, там станом на 23 жовтня виявили 8 661 651 випадок коронавірусу, від ускладнень, спричинених ним, помер 228 381 американець, одужали вже понад 5 мільйонів людей.

Зверніть увагу! 22 жовтня відбувся 2 раунд президентських дебатів. Кандидат від демократів Джозеф Байден та його суперник чинний президент-республіканець Дональд Трамп розмовляли на 6 окреслених раніше тем. Ці дебати минули дещо спокійніше, ніж попередні.

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