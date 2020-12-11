Обраному президенту США Джозефу Байдану присвоїли звання "Людина року 2020". Також перемогу з ним розділила його колега у передвиборчих перегонах та віцепрезидентка США Камала Гарріс.

Відповідне звання вони отримали за версією американського журналу Time. У ньому пояснили, за які саме заслуги відзначили Байдена та Гарріс.

Цікаво Система повертається: як Джо Байден виграв вибори в США

У журналі запевнили, що Байден заслуговує отримати звання "Людина року", адже він не просто переміг вибори президента в США – він отримав найбільшу кількість голосів за всю історію країни.

За зміну американської історії, за демонстрацію того, що сили співчуття більше, ніж люті, за те, що вони поділяють бачення зцілення у світі, Джо Байден і Камала Гарріс стали "Людиною року" за версією Time у 2020 році,

написав головний редактор Time Едвард Фельсенталь у твітері.

Він зазначив, що "Людиною року" вперше стала віцепрезидентка.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4 — TIME (@TIME) December 11, 2020

Що відомо про Камалу Гарріс

Її обрали віцепрезиденткою США від Демократичної партії у 2020 році. Варто зазначити, що вона стала першою жінкою на цій посаді. Окрім цього, віцепрезидентом США ніколи не була чорношкіра людина, а також людина азіатського походження. Камала Гарріс у всіх цих фактах перша.

Гарріс спочатку висувала свою кандидатуру на пост президента США. Однак вона передумала, коли Байден запропонував їй крісло віцепрезидента.

Більше про те, як відбувались вибори президента США у 2020 році – читайте тут.

"Людина року" за версією Time: останні новини