Байдена та Гарріс визнали "Людьми року" за версією Time
Обраному президенту США Джозефу Байдану присвоїли звання "Людина року 2020". Також перемогу з ним розділила його колега у передвиборчих перегонах та віцепрезидентка США Камала Гарріс.
Відповідне звання вони отримали за версією американського журналу Time. У ньому пояснили, за які саме заслуги відзначили Байдена та Гарріс.
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У журналі запевнили, що Байден заслуговує отримати звання "Людина року", адже він не просто переміг вибори президента в США – він отримав найбільшу кількість голосів за всю історію країни.
За зміну американської історії, за демонстрацію того, що сили співчуття більше, ніж люті, за те, що вони поділяють бачення зцілення у світі, Джо Байден і Камала Гарріс стали "Людиною року" за версією Time у 2020 році,
написав головний редактор Time Едвард Фельсенталь у твітері.
Він зазначив, що "Людиною року" вперше стала віцепрезидентка.
Що відомо про Камалу Гарріс
Її обрали віцепрезиденткою США від Демократичної партії у 2020 році. Варто зазначити, що вона стала першою жінкою на цій посаді. Окрім цього, віцепрезидентом США ніколи не була чорношкіра людина, а також людина азіатського походження. Камала Гарріс у всіх цих фактах перша.
Гарріс спочатку висувала свою кандидатуру на пост президента США. Однак вона передумала, коли Байден запропонував їй крісло віцепрезидента.
"Людина року" за версією Time: останні новини
- У 2019 році журнал присвоїв звання 16-річній екоактивістці Греті Тунберг. Про неї масово говорили у світі через її емоційний виступ на саміті ООН.
- У минулі роки журнал вручав це звання й таким людям: Марк Цукерберг, Папа Римський, Ангела Меркель і навіть Владімір Путін. Детальніше – тут.
- У 2018 році "Людиною року" був Дональд Трамп.
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