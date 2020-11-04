Дональд Трамп заявив про свою перемогу через відповідну внутрішню соціологію та екзитполи власного штабу. Однак зі стратегічного погляду, це лише запобіжний крок, адже у Джо Байдена вже готують 500 чи 600 юристів, щоб оскаржити результат.

Тому Трамп ніби підвищує ставки і мобілізує свої прихильників до протестів, які у відповідній ситуації не виключені. Про це в ефірі 24 каналу заявив дослідник інституту Джона Хопкінса у Вашингтоні Микола Воробйов.

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Згідно з виборниками, Байден дійсно перемагає, однак йому поки що далеко до 270 голосів, зазначив експерт. За його словами, наразі головний двобій розгорнувся у так званих перехідних штатах.

Є червоні й сині штати, які традиційно голосують або за демократів, або за республіканців. Однак є й перехідні – такі як Флорида, Пенсільванія чи Північна Кароліна, за які зараз триває боротьба,

розповів Микола Воробйов.

Перевага Байдена

Він зауважив, що більшість штатів за Трампа, однак у Байдена є перевага там, де традиційно голосують за демократів. Зокрема, це стосується Каліфорнії, де перемога може дати Байдену 55 голосів, тобто це фактично 5 частина від того, що йому потрібно, наголосив Воробйов.

"Водночас Трамп вже превентивно починає готуватися до наступного протистояння, ситуація може вирішуватися навіть у Верховному Суді. Протистояння буде продовжуватися й після етапу підрахунку голосів", – наголосив дослідник.

Трамп про "велике шахрайство"

Згідно зі словами Миколи Воробйова, слова Дональда Трампа про "велике шахрайство" стосуються кількості громадян, які голосували поштою. Були навіть дебати з приводу поштового сервісу, адже це державна структура, яка фінансувалася з бюджету, Трамп через це навіть погрожував зменшити фінансування пошти, повідомив експерт.

Ймовірно, кандидат у президенти США мав на увазі відповідні маніпуляції з вкидами тих, хто хоче перемоги демократів. Однак це перебільшення, адже така маніпуляція несе серйозні наслідки й це не можна зробити непомітно,

– повідомив дослідник інституту Джона Хопкінса.

Водночас він зауважив, що ситуація в США найбільш турбулентна за останні 60 років. Тому у будь-якому разі переможець президентських виборів буде займатися внутрішніми проблемами, наголосив Микола Воробйов.