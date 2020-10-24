У США затримали Александра Трейсмана, який забув фургон зі зброєю біля відділення банку. Пізніше виявилось, що зброя – не єдиний злочин, яким займався Трейсман. Пізніше правоохоронці з'ясували, що чоловік планував вбити кандидата у президенти США Джо Байдена.

Також Трейсман колекціонував дитячу порнографію та планував теракт на "чорну п'ятницю" чи Різдво. Таку інформацію знайшли у його телефоні. У The Guardian повідомили, що інформацію про можливе вбивство Байдена розкрили вже під час слухань злочинця.

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Тисячі фото та відео з дитячою порнографією та жорстоким поводженням із неповнолітніми знайшли на комп'ютері Трейсмана.

На гаджетах чоловіка знайшли запити у пошуку. Як виявилось, Трейсман шукав:

інформацію про Байдена;

закони про зброю;

запчастини до гвинтівки;

прилади нічного бачення

домашню адресу Байдена.

Трейсман шукав житло Байдена

Адресу кандидата у президента США злочинець шукав ще у березні 2020 року. За 6 кілометрів від Трейсмана є ресторан швидкого харчування. Чоловік їздив туди, адже думав, що неподалік і живе політик.

Також Трейсман запитував у соцмережах: "Чи варто вбити Джо Байдена?". Однак це запитання мало нібито жартівливий характер, тому ніхто не зважав. Злочинець купив гвинтівку. Згодом правоохоронці у його записнику знайшли позначку про необхідність "страти".

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Як дізнались про злочин Трейсмана

Трейсман розкрив себе випадково. Річ у тім, що він забув свій фургон на парковці біля відділення банку. Про це повідомили правоохоронців самі працівники банку.

Коли поліціянти обшукали фургон, то виявили:

гвинтівку;

пістолет із набоями;

вибухівку;

509 тисяч доларів;

книжки про виживання та виготовлення вибухівок;

малюнки свастик і літаків, що врізаються в будинки.

Затримали Трейсмана тоді, коли він прийшов до банку та запитав, де його фургон. В автівці, на якій приїхав злочинець, знайшли фальшиві посвідчення водія та зброю. Наразі Трейсман під вартою.