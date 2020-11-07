Кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп був у своєму гольф-клубі у час, коли його конкурента Джо Байдена оголошували переможцем виборів. Це вперше після виборів політик залишив Білий дім.

Коли підрахунок голосів був саме у розпаді, Трамп поїхав до свого гольф-клубу, розташованого у штаті Вірджинія. Про це повідомили в пресслужбі Трампа, пише ВВС.

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Кортеж Трампа покинув Білий дім і через деякий час його помітили на полі для гольфу. Це вперше після проведення виборів він залишив резиденцію президента.

Ймовірно, саме з гольф-клубу він зробив свою заяву щодо невдоволення результатом голосування у ключовому штаті Пенсильванія.

Нагадаємо, кандидат від демократів, еколишній віцепрезидент Джо Байден переміг у Пенсильванії та набирає необхідні голоси, аби стати новим президентом США.



Байдена оголошували переможцем, а Трамп грав у гольф / Фото АР

Зверніть увагу! Байден вже зробив першу заяву після оголошення його перемоги. Він звернувся до американців та подякував їм, а також пообіцяв виправдати їхні сподівання. Водночас Трамп заявив, що вибори ще не закінчилися і він буде відстоювати свої позиції за результатами голосування в суді. Усі деталі про вибори у США, їхні результати, а також реакції світу читайте за посиланням.