Байдена оголошували переможцем виборів, а Трамп у цей час грав у гольф: фото
Кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп був у своєму гольф-клубі у час, коли його конкурента Джо Байдена оголошували переможцем виборів. Це вперше після виборів політик залишив Білий дім.
Коли підрахунок голосів був саме у розпаді, Трамп поїхав до свого гольф-клубу, розташованого у штаті Вірджинія. Про це повідомили в пресслужбі Трампа, пише ВВС.
Читайте також Я не заспокоюся: як Трамп відреагував на результати виборів у США
Кортеж Трампа покинув Білий дім і через деякий час його помітили на полі для гольфу. Це вперше після проведення виборів він залишив резиденцію президента.
Ймовірно, саме з гольф-клубу він зробив свою заяву щодо невдоволення результатом голосування у ключовому штаті Пенсильванія.
Нагадаємо, кандидат від демократів, еколишній віцепрезидент Джо Байден переміг у Пенсильванії та набирає необхідні голоси, аби стати новим президентом США.
Байдена оголошували переможцем, а Трамп грав у гольф / Фото АР
Поділитися новиною