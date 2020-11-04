У штабі кандидата в президенти Сполучених Штатів Джо Байдена висловили готовність протистояти будь-яким спробам Дональду Трампу зупинити підрахунок голосів на виборах. Головний суперник наразі чинного президента готовий робити це навіть у суді.

Байден готовий на протистояння з Трампом у питанні оголошення результатів виборів. Про це заявила представниця виборчої кампанії кандидата у президенти Джен О’Меллі Діллон, пише The Economic Times.

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Якщо президент виконає свою погрозу звернутися до суду, щоб спробувати запобігти належному підрахунку голосів, у нас є група юристів, які готові протистояти цим зусиллям,

– заявила Діллон.

За її словами, підрахунок голосів не припиниться та триватиме, доки не буде належним чином врахований кожен відданий голос. Адже саме цього вимагають закони США.

"Трамп не вирішує результат цих виборів. Байден не вирішує результат цих виборів. Американський народ вирішує результат цих виборів", – наголосила представниця Байдена. Та додала, що демократичний процес повинен і триватиме до логічного завершення.

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Зверніть увагу! У США відбулися президентські вибори. Трамп під час виступу у Білому домі оголосив про свою перемогу, хоча не всі штати підрахували голоси. Байден також вірить у свою перемогу. Наразі відомі дані з 41 із 50 штатів. Байден набирає 238 голосів виборників, а Дональд Трамп – 213. Щоб перемогти у виборах, кандидату необхідно мати 270 голосів.

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