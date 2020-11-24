Редакція видання The Washingtonpost запропонувала новообраному президенту США Джо Байдену накласти санкції на суддів КСУ і активізувати кримінальне переслідування олігарха Ігоря Коломойського. Наскільки це реально – читайте далі.

У Байдена та його команди є розуміння ситуації в Україні, потреби реформ та просування у бік європейської та євроатлантичної інтеграції. Таку думку висловила Дар'я Каленюк, виконавча директорка "Центру протидії корупції", у прямому ефірі 24 каналу.

До теми Агенти Кремля хочуть "отруїти" відносини між Зеленським та Байденом, – Лещенко

Вона додала, що у команди новообраного президента США також є чітке розуміння про роль олігархів та Кремля у спробах гібридно атакувати Україну зсередини. Рішення КСУ про скасування антикорупційної реформи є однією з форм такої атаки.

Але насправді джерелом цієї атаки є такі люди як Віктор Медведчук та Ігор Коломойський. Недарма в редакційній статті The Washingtonpost згадується Коломойський,

– підкреслила Каленюк.

Й додала: там йдеться не лише про те, що США можуть накласти персональні санкції на суддів КСУ, які голосували за демонтаж антикорупційної реформи. А також згадується про необхідність розслідувати діяльність олігархів Коломойського та Фірташа.

На думку експертки, з приходом Байдена до влади, тобто після його інавгурації, яка має відбутися наприкінці січня 2021 року, список осіб, до яких буде прикуте око Держдепартаменту має збільшитися.

"Цей список має розширитися саме на тих осіб, які стояли за рішенням КСУ – це Медведчук та його політична сила, яка просуває кремлівську пропаганду", – наголосила виконавча директорка "Центру протидії корупції"

Довідка. У серпні 47 народних депутатів від ОПЗЖ звернулися до КСУ із закликом визнати неконституційною статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.



Також вони просили Конституційний Суд України розглянути конституційність положень про електронне декларування та спецконфіскацію.

США можуть перекрити канали фінансування Медведучука, – Каленюк

Каленюк зауважила, що Віктор Медведчук перебуває під санкціями США ще з 2014 року. Щодо нього дії Штатів мають бути дуже простими – вони просто мають нормально імплементувати свої санкції.

"Медведчук має 98 компаній, з яких 44 на Кіпрі, 4 в Болгарії, 2 у Великій Британії. Через них він заводить готівку в України. Тобто отримує доходи через свою дружину в обхід санкцій США", – пояснила експертка.

В уряду США є інструменти, щоб перекрити канали фінансування Медведчука та його соратників в Україні. Адже вони використовують складну систему офшорних компаній на Заході, аби фінансувати діяльність, зокрема, щодо згортання ключових реформ в Україні, додала вона.

Важливе призначення Байдена

Каленюк впевнена, що люди у команді Байдена – дуже досвідчені та професійні. І звернула увагу на те, що новообраний президент вже назвав майбутнього держсекретаря США – ним стане Ентоні Блінкен.

"Це людина, яка відвідувала Україну. Він дуже добре розуміє, що відбувається тут. А також розуміє, що спричиняє такі серйозні відкати назад у реформах. Причини є як всередині держави, так і ззовні", – зазначила експертка.



Ентоні Блінкен може стати держсекретарем США / Фото AP

За її словами, у інтересах Штатів є те, аби Україна відбулася як демократія та вирвалася від оков Росії. Тож якщо політики, зокрема президент, показуватимуть конкретні дії на шляху до будування реформ, можна буде розраховувати на підтримку США та адміністрації Байдена.