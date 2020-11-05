Міносвіти абсолютно бездарно провалює будь-яку роботу з захисту вчителів та учнів!

Ну добре, вони були не готові у березні, коли все почалось. Тоді весь світ був не готовий.

Зверніть увагу! Скільки школярів захворіли на COVID-19 і коли переходити на дистанційне навчання: дані МОЗ

Міністерство затягування

Припустимо, що Шкарлета призначили т.в.о. міністра влітку і він довго входив у курс справ і не зміг проконтролювати, щоб у шкіл були гроші на маски для вчителів та інші базові інструменти захисту від захворювання.

Але 4 вересня на ефірі "Право на владу" Шкарлет публічно сказав: "ми підготували проєкт постанови, яка дозволить використовувати залишки освітньої субвенції на закупівлю засобів захисту для шкіл."

Я от дуже добре пам'ятаю той ефір. Це тоді, коли він казав про "будьте на позитиві". Це було два місяці тому – 4 вересня.

Вчора Міносвіти радісно повідомило, що Кабмін дозволив використовувати залишки освітньої субвенції на закупівлю засобів захисту для вчителів та учнів. 4 листопада!!!!

Це ж просто неймовірно! Вони ДВА місяці готували постанову? За умов, коли у нас стрімко росте захворюваність?? Це ж якими безрукими треба бути, щоб два місці не могти постанову провести?

І головне – наскільки ж байдужими до здоров'я вчителів та учнів треба бути, щоб мати владу, мати ресурси і нічогісінького не робити?

До теми Які школи можуть навчати учнів дистанційно: міста, які потрапили до червоної зони

Я вже мовчу про те, що скільки там залишків субвенції з 2019 року (так-так!) лишилось взагалі!

Я не сподіваюсь нічого почути від Міносвіти, але мені хотілось би знати – а Прем'єр-міністр і Президент вважають таку роботу Міносвіти задовільною? Чи вони – "на позитиві"?

Оригінал з Facebook