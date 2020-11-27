Іранського дипломата Ассадолу Ассаді судитимуть у бельгійському Антверпені. Його звинувачують в плануванні вибуху на мітингу опозиції іранської групи у Франції в 2018 році.

Це перший випадок, коли країна ЄС притягнула до суду іранську офіційну особу за тероризм. Про це пише BBC.

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У чому звинувачують дипломата

Бельгійська прокуратура звинуватила віденського дипломата Ассадолу Ассаді і 3 інших осіб у плануванні нападу на мітинг Національної ради опору Ірану (NCRI) в Парижі.

Тоді з програмною промовою мітингу виступив адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані. Атаці перешкодила скоординована операція між французькими, німецькими та бельгійськими службами безпеки.

Ассаді був заарештований під час відпустки в Німеччині і переданий Бельгії, де були заарештовані двоє його ймовірних спільників з пів кілограмами вибухової речовини TATP і детонатором.

Офіційний Тегеран причетний

Згідно з документами, бельгійська влада вважає, що Ассаді доставив вибухівку з Тегерана до Відня комерційним рейсом. Франція заявила, що за цим стоїть Міністерство розвідки Ірану, і вислала свого іранського дипломата. Водночас ЄС заморозив активи іранської розвідки і офіційних осіб.

Ассаді був третім радником в посольстві Ірану в Відні. Французькі офіційні особи заявили, що він відповідав за розвідку в південній Європі і діяв за наказом Тегерана.

В Ірані не раз відхиляли звинувачення у цій справі.