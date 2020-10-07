Влада Брюссельського столичного регіону ухвалила рішення про посилення карантинних обмежень. Вже 8 жовтня о 7:00 за місцевим часом бари й кафе повинні тимчасово закритися.

Обмеження поширюватимуться на чайні, кафе, кафетерії при спортивних клубах і приймальних залах по всій столиці. При цьому ресторани в Брюсселі продовжувати працювати. Про це повідомляють західні ЗМІ, передає 24 канал.

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Глава уряду Брюссельського столичного регіону Руді Верворта наголосив, що ситуація може погіршитися, якщо не вчинити конкретних дій.

ЗМІ нагадують, що в класифікації столиць європейських країн за рівнем поширення коронавірусної інфекції Брюссель стоїть на другому місці після Мадрида. На третьому місці розташовується Париж.

Які ще обмеження чекають на бельгійців

У Бельгії через коронавірус зобов'язали з 9 жовтня скоротити коло ближнього спілкування до трьох осіб. Що стосується інших контактів, до себе додому можна буде запросити не більше чотирьох людей. Такий запобіжний захід триватиме місяць, після чого влада знову проаналізує епідеміологічну ситуацію.

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