У Бельгії влада послабила карантинні обмеження, однак не для всіх. Не дотримуватись правил зможуть лише 2 місцеві Санта Клауси: Сінтеклаас та Пер-Ноель. Все зробили для того, аби вони змогли привітати дітей із різдвяними святами.

Про це бельгійським "Миколайкам" повідомили у листі від міністерства охорони здоров'я та міністерства внутрішніх справ. Інформацію оприлюднила газета Le Soir.

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В уряді заявили, що видадуть 2 спеціальні укази, які дозволять їм уникнути карантину та комендантської години. Сінтеклаасу не потрібно буде йти на десятиденну самоізоляцію після приїзду з Іспанії, адже саме там він начебто живе. Натомість продовжили тривалість поїздки.

Ваша подорож з Іспанії триватиме 17 днів, тобто на 7 днів більше, ніж має тривати карантин. Тому цей період замінить ізоляцію,

– запевнили у міністерстві.

У Більгії діє комендантська година. У ніч із 5 на 6 грудня, коли Сінтеклаас і даруватиме подарунки, правило теж діятиме. Однак не для головного гостя.

"Вам не доведеться стрибати з даху на дах у скафандрі, але ми рекомендуємо завжди дотримуватися дистанції, регулярно мити руки та носити маску, коли це необхідно. Ми хочемо бути впевнені, що під час відвідування Бельгії ви не ризикуєте здоров'ям", – зазначили в уряді.

Міністри сказали також, що через пандемію діти прожили не найвеселіший рік, а тому кожна дитина – герой. "Вони не можуть бачити своїх друзів, не можуть займатися улюбленими справами. Їм дійсно невесело. Навіть дідусь і бабуся не можуть їх розрадити", – наголосили політики.

Кожна дитина – герой. Вам навіть не потрібно перевіряти в блокноті, хто справді поводився добре,

– запевнили у листі.

Що відомо про цих героїв

► Сінтеклаас – так називають Святого Миколая у Бельгії та Нідерландах. Традиційно він приносить дітям подарунки в ніч із 5 на 6 грудня. Однак Сінтеклаас вітає тих дітей, які говорять нідерландською.

► Пер-Ноель – в перекладі означає "Батько – Різдво". Він вітає дітей у Франції. Як відомо, в Бельгії французька мова є однією з офіційних. саме через це Пер-Ноель вітає тих, хто спілкується французькою.

Довідка. У Бельгії з жовтня загострилась ситуація з COVID-19. Там щодоби виявляють понад 10 тисяч випадків зараження. З початку пандемії вже захворіли на смертоносну недугу приблизно 525 тисяч інфікованих. Варто зазначити, що кількість хворих наближена то тієї ситуації, яка є в Україні.