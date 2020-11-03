Бельгія вийшла на перші місця в Європі за рівнем захворюваності на коронавірус. В лікарнях змушені працювати хворі медики. Як серце Європи перетворилося на коронавірусну зону, розповідаємо у нашому матеріалі.

Політична боротьба, неготовність до пандемії, переповненість лікарень, націоналісти та конфліктні регіони – у Бельгії довгий час були всі шанси втрапити у катастрофу. Але коли вдарив коронавірус, проблеми королівства лише зросли та вивели її на перше місце за випадками на душу населення. Як це сталося, розбирався 24 канал.

Хворі медики змушені працювати

Якщо лікарі хворі, вони все одно мусять працювати / Фото TeleTrader.com

В третьому за величиною місті Бельгії – Льєжі – медики змушені працювати в лікарнях, навіть маючи позитивні результати тесту на COVID-19. В місті живе лише 200 тисяч людей, воно знаходиться на сході Бельгії. Рівень зараження вірусом там – 41%.

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Головне, щоб у лікарів не було виражених симптомів хвороби. Спікер Університетського госпіталю в Льєжі каже, що у них немає вибору, окрім як просити медсестер та лікарів залишатися працювати волонтерами, навіть хворіючи. Інакше медична система впаде.

Це не проблема, бо вони працюють у коронавірусному відділі разом з позитивними на цю інфекцію, – пояснила для CNN спікер Луїс Марей.

За його оцінками, 5-10% медперсоналу "підхопили" вірус. У іншому госпіталі асимптоматичний персонал може працювати всюди, крім геріатрії, онкології та неонатального відділення – там пацієнти "особливо вразливі".

В регіоні – спалах коронавірусу, в середньому тести показують близько 13 тисяч позитивних результатів на добу, відсоток госпіталізації зріс до 85%. У реанімації перебуває міністриня іноземних справ Софі Вілмс. Пацієнтів з Льєжу навіть переводять до інших міст.

Джерела у владі Бельгії сказали CNN, що через два тижні в країні можуть закінчитись ліжка у інтенсивній терапії, яка розрахована лише на 2000 людей. З них вже зайнято приблизно 1250, ліміт може бути вичерпаним вже 6-го листопада. У Бельгії живе лише 11,5 млн у франкомовній Валлонії та нідерландськомовній Фландрії.

Госпіталізації та переведення у інтенсивну терапію збільшується кожні 8 днів. Зараз в лікарнях лікується більше 5 тис. людей, що дуже багато для такої невеликої країни. Кількість тестів на добу наближається до 80 тисяч, з яких кожен 5-ий дає позитивний результат, розповів Ів Ван Лаетем – спікер кризового штабу по COVID-19.

Якщо ситуація не покращиться, впевнені у Бельгії, доведеться вводити більш суворі заходи та другий локдаун. Уряд вже впровадив обмеження на знаходження поза межами дому з вечора до 5 ранку, ресторани та кафе працюють лише на виніс, людям радять працювати з дому, якщо це можливо. Будь-які аматорські змагання зупинені, професійні мають відбуватися без глядачів.

Хаос у владі та медицині

Бельгія переживає дуже агресивну другу хвилю, яка зачепила набагато більше громадян, ніж раніше. Дійшло до того, що католицькі єпископи закликають розділену країну до єдності у важкі часи. Бельгія не мала функціонуючого уряду майже 500 днів. Софі Вільмес, перед тим як піти, послабила заходи безпеки щодо ковіду, тепер Бельгія за це платить.

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Нещодавно призначений голова уряду Бельгії Александр Де Кроо прийшов з таким закликом: "Команда з 11 мільйонів бельгійців разом переможе вірус". Але наразі діє багато регіональних обмежень, які змінюються ледь не щодня і які важко відслідковувати. В Брюсселі розташовані штаб-квартири ЄС та НАТО, тож столиця має постійний трафік закордонних візитів.

Голова уряду Де Кроо був змушений консолідувати країну в єдиному указі. Втім, це буде складно, зважаючи що його власна коаліція складається аж з семи партій і не дуже стійка. Фландрія продавила збереження балансу між економікою та охороною здоров'я.

Багато хто має доступ до влади, ніхто не несе відповідальність, – пояснив CTV News історик та колишній євродепутат Лукас Ван Дер Телен.

Але для півдня це було занадто пізно та занадто м'яко, тож там ввели більш суворі заходи самостійно. У відповідь націоналісти Фландрії N-VA заявили: "Не треба гасити вогонь у будинку, що не палає". Але потім, неочікувано, лідер N-VA Ян Джамбон погодився на умови Брюсселю та Валлонії.

Інфекція на півночі зростає швидше ніж на півдні. Це сталося після консультацій з вірусологами та іншими експертами. Втім, перемир'я може бути лише тимчасовим (північ залишив свою комендантську годину опівночі, тоді як у всій іншій країні – 22:00).

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Два регіони знаходяться не в дуже добрих стосунках вже довгий час, їх погляди на способи боротьби теж відрізняються. Тоді як південні валлонці більше занепокоєні стримуванням вірусу, північні фландрійці – економічним падінням. Ів Ван Лаетем, спеціаліст з інфекційних хвороб та представник кризового штабу по COVID-19, звинуватив обидві частини країни "в перетягуванні канату" та ідеологічній боротьбі.

Минулому тимчасовому уряду (імені Софі Вільмес – 24) вдавалося знаходити спільну мову з регіонами, постійно проводячи консультації.

"Бельгія прикро відома своїми внутрішніми конфліктами, але досі була рідкісним виключенням", – пояснив для Politico Дейв Сінардет, професор політології з Вільного Університету Брюсселю.

Це політика на рівні села, навіть коли під загрозою життя людей, – зірвався Ван Дер Телен.

"Коли Брюссель кричить про проблеми, це новини. Коли теж саме роблять фламандські лікарні в Антверпені, про це ніхто не каже", – додав міністр охорони здоров'я Брюсселю Ален Марон (франкомовний чиновник – 24).

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Голова медичних союзів Бельгії Філіпп Девос пояснив для тексту ABC, як це могло статися, що в Бельгії вірус фактично вийшов з-під контролю.

Причини провалу По-перше, недостатньо тестування та обладнання. Важливим фактором було й відставання у відсідковуванні контактів людей. Часто це робилося через 9 днів після зараження, що робило процес "беззмістовним". Частину провини Девос, тим не менш, покладає і на саме суспільство Бельгії. Воно "перестало вірити уряду і виконувати заходи безпеки".

Забагато уваги ЗМІ "виділяли для людей, які казали що це просто грипп". Пік був 20 жовтня, коли знайшли 18 тисяч хворих на коронавірус. Це у 10 разів більше ніж на піку першої хвилі.

"Це неможливо, бо ми змушені лікувати більше людей з меншою кількістю лікарів та медсестер", – пояснив Девос. ВІн визнав, що може знадобитися допомога сусідніх країн – Німеччини та Нідерландів. Щоправда, Нідерланди не в змозі допомогти, бо захлинаються самі. Померлих більше 11 тисяч, що у перерахунку на душу населення теж є однгим з найвищих показників в Європі.