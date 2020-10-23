Екскомандувач сухопутними військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що Грузія вже зараз готова приєднатись до НАТО. Водночас Україна до цього наразі не готова.

Водночас він висловив упевненість, що Україна врешті приєднається до Альянсу, "як кілька років тому про це говорив президент Буш". Про це Ходжес заявив під час своєї участі в Київському безпековому форумі-2020, повідомляє "Європейська правда".

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Я вірю, що Грузія повинна стати членом НАТО просто зараз. Для України це займе трохи більше часу,

– припустив Ходжес.

За його словами, Україна повинна "пройти ще трохи шляху" і продовжувати докладати зусиль, щоб посилити свою інтеграцію з НАТО.

Україна та НАТО: останні важливі події

У вересні 2020 року Україна, Британія та США провели військові навчання "Об'єднані зусилля-2020" неподалік від кордону з окупованим Росією Кримом. Один із етапів відбувався в акваторії Чорного моря. Метою навчань було виконати військові завдання відповідно до стандартів НАТО.

У жовтні 2020 року під час візиту до Лондона президент Зеленський наголосив, що Україні необхідний план дій щодо членства у НАТО.

Раніше Україна та Велика Британія домовилися, що спільно створюватимуть ракетний катер під стандарти НАТО.

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