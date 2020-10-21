Ледь не потонув: берегова охорона Аляски врятувала молодого оленя – зворушливе відео
Берегова охорона американського штату Аляска врятувала молодого оленя. Патрулюючи протоку Кларенс, рятувальники побачили тварину, яка ледь трималася на поверхні.
Вони підпливли ближче та затягнули оленя з холодної води на борт. Трапилося це 17 жовтня, відповідне відео опублікувало видання Defense Flash News.
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Тварина швидко отямилася, вже за кілька хвилин її випустили у ліс неподалік від бухти. Побачивши знайомі краєвиди, вона швидко зникла у хащах.
Зворушливий порятунок молодого оленя: відео Defense Flash News
Раніше на Алясці:
- 19 жовтня у морі поблизу Санд Пойнт на Алясці стався сильний землетрус. Виникла загроза цунамі, тож довелося евакуювати місцевих мешканців.
- На початку жовтня у національному парку на Алясці обрали найтовстішого ведмедя. Ним став красунчик на прізвисько 747.