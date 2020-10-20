Колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Олександра Маринченка та Сергія Тамтуру не помістили під домашній арешт. Святошинський районний суд Києва 20 жовтня відмовився це зробити.

Як повідомило "РБК-Україна", беркутівців підозрюють у причетності до вбивства 48 активістів Євромайдану.

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Саме 20 жовтня суд присяжних продовжив розглядати справу про розстріл Небесної Сотні.

Прокуратура попросила суд помістити їх під домашній арешт, аби ті не перешкодили судовому процесу. Однак суд відмовив у цьому клопотанні. Там пояснили, що Тамтура і Маринченко не приховуються від суду.

Що відомо про справу

У злочині звинувачують 5 ексбійців "Беркута":

Сергія Тамтуру;

Олександра Маринченка;

Павла Аброськіна;

Сергія Зінченка;

Олега Янішевського.

Наприкінці грудня 2019 року їх усіх звільнили для участі в обміні полоненими. Такими були домовленості між президентом України та Росії. Однак 8 лютого 2020 року Тамтура і Маринченко повернулися на підконтрольну територію України.