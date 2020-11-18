У Берліні 18 листопада спалахнули протести проти карантину. Демонстрантів було багато, тож правоохоронці вирішили вдатись до застосування водометів.

До Бранденбурзьких воріт у столиці Німеччини прийшли близько 14 тисяч протестувальників. Про це повідомляє der tagesspiegel.

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У поліції стверджують, що більшість демонстрантів не мають маски та не витримують соціальну дистанцію. Біля протестів чатують близько 2 тисячі правоохоронців.

Розгін протесту водометами

Поліція Берліна вперше за багато років застосувала проти мітингувальників водомети, хоча на вулиці досить холодно. На відео, яке оприлюднили очевидці видно, що між протестувальниками та поліцією виникла штовханина.

Яка ситуація з коронавірусом у Німеччині

За добу 17 листопада у Німеччині COVID-19 діагностували у понад 14 тисяч людей.

Від початку пандемії у країні захворіли близько 844 тисячі осіб.

Одужали близько 537 тисяч німців, померли – понад 13 тисяч.

Через спалах коронавірусу у Німеччині посилили карантин.

Einsatz des Wasserwerfers am Brandenburger Tor, massiver passiver Widerstand der Demonstrierenden, einzelne Angriffe auf Beamten, Böller, Rauchbomben. Polizei bekommt die Menge nicht auseinander. #b1811 #Infektionsschutzgesetz pic.twitter.com/QwUGaQbGqw — Tim Lüddemann (@timluedde) November 18, 2020



Протести проти карантину у Німеччині / Фото AP



Протестувальники у Берліні / Фото AP