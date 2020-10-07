Жодних вечірок та зустрічей у барах: в Берліні посилили карантин
Через стрімке зростання кількості хворих на COVID-19 в Берліні посилили карантинні обмеження. Відтак у столиці Німеччині клуби, ресторани й бари, а також магазини не працюватимуть в нічний час.
Крім цього, обмежується кількість відвідувачів приватних заходів. Відповідне рішення ухвалив Сенат Берліна, пише Berliner Morgenpost.
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Міська влада ухвалила рішення запровадити комендантську годину для ресторанів і барів з 23-ї ночі до 6-ї ранку. Заборона поширюється і на магазини, які працювали вночі.
Також заборонено збиратися у закритих приміщеннях під час проведення урочистостей групами понад 10 осіб. Раніше дозволена кількість становила 25 осіб. Натомість на відкритому повітрі у нічні години можна збиратися не більше, ніж 5 людям.
Нові обмеження набудуть чинності з 10 жовтня і триватимуть два тижні. Якщо після 31 жовтня ситуація з поширенням COVID-19 не покращиться, їхню дію можуть продовжити.
COVID-19 у Німеччині: що відомо
- У Німеччині фіксують стрімке зростання нових випадків зараження COVID-19. Станом на 7 жовтня в країні позитивний тест підтвердили в понад 300 тисяч осіб. З них померли більше, ніж 9 тисяч. Натомість видужалих вже близько 266 тисяч.
- Наразі в Берліні щодоби виявляють майже по 300 нових інфікованих коронавірусом.
- Канцлерка Ангела Меркель закликала громадян не розслаблятися та готуватися до другої хвилі захворювань. За її словами, втративши пильність Німеччина ризикує згубити всі досягнення минулих карантинних заходів та завдати нового удару по економіці країни.