Через стрімке зростання кількості хворих на COVID-19 в Берліні посилили карантинні обмеження. Відтак у столиці Німеччині клуби, ресторани й бари, а також магазини не працюватимуть в нічний час.

Крім цього, обмежується кількість відвідувачів приватних заходів. Відповідне рішення ухвалив Сенат Берліна, пише Berliner Morgenpost.

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Міська влада ухвалила рішення запровадити комендантську годину для ресторанів і барів з 23-ї ночі до 6-ї ранку. Заборона поширюється і на магазини, які працювали вночі.

Також заборонено збиратися у закритих приміщеннях під час проведення урочистостей групами понад 10 осіб. Раніше дозволена кількість становила 25 осіб. Натомість на відкритому повітрі у нічні години можна збиратися не більше, ніж 5 людям.

Нові обмеження набудуть чинності з 10 жовтня і триватимуть два тижні. Якщо після 31 жовтня ситуація з поширенням COVID-19 не покращиться, їхню дію можуть продовжити.

COVID-19 у Німеччині: що відомо