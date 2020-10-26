У Берліні 25 жотвня тисячі людей знову вийшли на мітинг проти карантину, спричиненого пандемією коронавіруса. Протест відбувся без соціальної дистанції і масок.

На площі Александерплатц зібрались приблизно 2 тисячі людей. Про це повідомляє Deutche Welle.

Зверніть увагу У Берліні намагалися підпалити Інститут Коха, який працює над боротьбою з коронавірусом

Мітингувальники принесли зі собою рожеві кульки у формі сердець та вигукували: "Ми вийшли і кричимо, тому що нас позбавили свободи" та "Ми – люди".



Протест у Берліні / Фото DW



Мітингарі виступають проти карантину / Фото DW

600 поліцейських виділили для того, аби розігнати протест.

Für ca. 600 Gäste einer Fetisch-Party in #Mitte endete diese vermutlich unbefriedigend.

Wir lösten die Feier in Amtshilfe für das @BA_Mitte_Berlin auf. Die Kolleg. der @bpol_bepo machten anschließend nochmal deutlich, dass es Zeit ist nach Hause zu gehen.#GemeinsamGegenCovid19 pic.twitter.com/sGwzHFN3L3 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 24, 2020

Довідка. Станом на 26 жовтня в Німеччині зареєстровано 440 499 хворих на коронавірус. Від недуги померли 10 146 жителів країни.