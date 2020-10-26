У Берліні знову спалахнув протест через карантин: фото
У Берліні 25 жотвня тисячі людей знову вийшли на мітинг проти карантину, спричиненого пандемією коронавіруса. Протест відбувся без соціальної дистанції і масок.
На площі Александерплатц зібрались приблизно 2 тисячі людей. Про це повідомляє Deutche Welle.
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Мітингувальники принесли зі собою рожеві кульки у формі сердець та вигукували: "Ми вийшли і кричимо, тому що нас позбавили свободи" та "Ми – люди".
Протест у Берліні / Фото DW
Мітингарі виступають проти карантину / Фото DW
600 поліцейських виділили для того, аби розігнати протест.