У Берліні скасували наймасштабнішу новорічну вечірку просто неба
У Берліні скасували найбільшу новорічну вечірку біля Бранденбурзьких воріт. Свято не відбудеться через пандемію коронавірусу.
Вечірку щороку відвідували сотні тисяч людей. Про це повідомляє видання Bild.
До теми COVID-19 та зимові свята: де вже "скасували" Різдво і що чекає на Україну
Сенаторка з економічних питань Рамона Поп також наголосила про загрозу наступної хвилі інфекцій в лютому.
Не буде великих вечірок і сімейних посиденьок… Навіть в Берліні людей не запрошують на вечірку біля Бранденбурзьких воріт", – сказала вона.
Які ще країни "скасували" святкування Різдва
Італія відмовилась проводити популярні серед туристів ярмарки у альпійському регіоні Трентіно-Альто-Адідже на кордоні з Австрією. Не буде й традиційної різдвяної служби у Соборі Святого Петра у Ватикані.
Різдвяні ярмарки та новорічні святкування скасували також Польща, Франція та Швеція.
Поділитися новиною