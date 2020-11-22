У Берліні скасували найбільшу новорічну вечірку біля Бранденбурзьких воріт. Свято не відбудеться через пандемію коронавірусу.

Вечірку щороку відвідували сотні тисяч людей. Про це повідомляє видання Bild.

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Сенаторка з економічних питань Рамона Поп також наголосила про загрозу наступної хвилі інфекцій в лютому.

Не буде великих вечірок і сімейних посиденьок… Навіть в Берліні людей не запрошують на вечірку біля Бранденбурзьких воріт", – сказала вона.

Які ще країни "скасували" святкування Різдва

Італія відмовилась проводити популярні серед туристів ярмарки у альпійському регіоні Трентіно-Альто-Адідже на кордоні з Австрією. Не буде й традиційної різдвяної служби у Соборі Святого Петра у Ватикані.

Різдвяні ярмарки та новорічні святкування скасували також Польща, Франція та Швеція.