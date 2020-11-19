У Берліні через протести поліція затримала 365 осіб: деталі
У Берліні внаслідок протестів через карантинні обмеження 18 листопада 2020 року поліція розігнала людей водометами. Зокрема, затримали 365 протестувальників.
Учасниками масових протестів у Берліні стали майже 7 тисяч демонстрантів. Про це повідомляє DW.
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Значну кількість протестувальників спершу затримали на короткий час, а потім відпустили. Наразі невідомо, скільки людей перебувають під вартою.
Внаслідок конфлікту між поліціянтами та протестувальниками значні пошкодження отримали й правоохоронці. Зокрема, одна особа потрапила до лікарні з травмою голови, а її співробітниці пошкодили плече.
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Згідно з інформацією місцевої поліції, протестувальники не дотримувалися необхідних карантинних обмежень. Зокрема, вони не носили масок та не зберігали соціальну дистанцію.
Розгін протестувальників у Берліні 18 листопада 2020 року: дивіться відео
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