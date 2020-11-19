У Берліні внаслідок протестів через карантинні обмеження 18 листопада 2020 року поліція розігнала людей водометами. Зокрема, затримали 365 протестувальників.

Учасниками масових протестів у Берліні стали майже 7 тисяч демонстрантів. Про це повідомляє DW.

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Значну кількість протестувальників спершу затримали на короткий час, а потім відпустили. Наразі невідомо, скільки людей перебувають під вартою.

Зверніть увагу! У Берліні 18 листопада 2020 року люди вийшли на масові протести через карантинні обмеження. Демонстрантів було багато, тож правоохоронці вирішили застосувати водомети. Детальніше про це – читайте тут.

Внаслідок конфлікту між поліціянтами та протестувальниками значні пошкодження отримали й правоохоронці. Зокрема, одна особа потрапила до лікарні з травмою голови, а її співробітниці пошкодили плече.

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Згідно з інформацією місцевої поліції, протестувальники не дотримувалися необхідних карантинних обмежень. Зокрема, вони не носили масок та не зберігали соціальну дистанцію.

Довідка. Від початку пандемії у Німеччині вже виявили 867 тисяч хворих на COVID-19. З них одужали 554 тисячі осіб, а померли – понад 13 тисяч людей.

Розгін протестувальників у Берліні 18 листопада 2020 року: дивіться відео