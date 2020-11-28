У католицькій церкві Святого сімейства (Heilige Familie) у Берліні 27 листопада відбулася панахида у пам'ять про жертви Голодомору в Україні у 1932 – 1933 років. У столиці Німеччини це відбувається вже вп'яте.

Українська громада Берліна, представники посольства України у Німеччині, дипломати із відомства канцлерки Ангели Меркель та німецького МЗС взяли участь у панахиді вшанування пам'яті Голодомору. Про це розповіли в Укрінформі.

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Учасники панахиди помолилися за жертв насильства та репресій. Службу правили з німецького боку доктор Хьоле, з українського – отець Полянко.

Молимося за спокій душ наших предків-українців, які пішли з життя через голод. Шануємо їх пам'ять, адже наша пам’ять про них – це наше майбутнє життя. Не може бути майбутнього без пам'яті,

– сказав він.



Панахида вшанування жертв Голодомору / Фото Укрінформу

Зауважимо, українські дипломати все ще борються за те, аби Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу. Саме за їхньою ініціативою у Берліні запустили Парламентський марафон пам'яті:

На вшанування мільйонів українців, замордованих під час Голодомору злочинним сталінським режимом.

До заходу долучилися віцепрезидент Бундестагу Клаудіа Рот, очільники петиційного комітету Маріан Вендт, комітету з прав людини Гіде Єнсен, комітету з питань ЄС Гюнтер Кріхбаум, та багато інших німецьких політиків.



Українські дипломати все ще боряться, щоб ФРН визнала Голодомор геноцидом українців / Фото Укрінформу

З боку України у марафоні взяли участь депутати Верховної Ради Олена Кондратюк, Галина Янченко, Сергій Тарута, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ірина Геращенко, Єлизавета Ясько та інші.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник сподівається, що Бундестаг невдовзі "зробить важливий крок до історичної відповідальності й визнає Голодомор тим, чим він був насправді – геноцидом українського народу".

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