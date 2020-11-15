Евакуювали понад 7 тисяч людей: у Берліні знайшли бомбу вагою 250 кілограмів
У Берліні 14 листопада поліцейські знешкодили бомбу часів Другої світової війни. На час спецоперації правоохоронцям довелося евакуювати понад 7,5 тисяч людей.
Бомбу, яка важила 250 кілограмів, знайшли у житловому районі Кройцберґ. Про це у твітері повідомила пресслужба поліції Берліна.
Зверніть увагу На Хортиці знайшли поховання скіфського воїна, якому близько 2 500 тисяч років: фото
Спецоперація розпочалася о 8:00. Жителів ближніх вулиць довелося евакуювати, рух транспорту обмежили. Вже через декілька годин поліція повідомила, що люди можуть повертатися до своїх домівок.
У нас є хороші новини! Тепер кожен може повернутися до свого дому. Дякуємо за допомогу та знешкодження бомби у Другій світовій війні,
– мовилося у повідомленні.
Жителів Кройцберґа евакуйовують: дивіться відео
Знешкодження бомб Другої світової: що відомо
- 13 жовтня у Польщі під час знешкодження у воді вибухнула авіаційна сейсмічна бомба Tallboy. На щастя, ніхто не постраждав. З прилеглих територій правоохоронці евакуювали 750 людей. Tallboy була найбільшою бомбою, яка за всю історію Польщі падала на територію країни.
- 15 жовтня на Одещині знешкодили дві бомби, які тракторист виявив під час сезонних робіт на полі. Експерти заявили, що ці бомби були дуже небезпечними, тому рятувальники діяли з максимально обережністю.
Поділитися новиною