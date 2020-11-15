У Берліні 14 листопада поліцейські знешкодили бомбу часів Другої світової війни. На час спецоперації правоохоронцям довелося евакуювати понад 7,5 тисяч людей.

Бомбу, яка важила 250 кілограмів, знайшли у житловому районі Кройцберґ. Про це у твітері повідомила пресслужба поліції Берліна.

Зверніть увагу На Хортиці знайшли поховання скіфського воїна, якому близько 2 500 тисяч років: фото

Спецоперація розпочалася о 8:00. Жителів ближніх вулиць довелося евакуювати, рух транспорту обмежили. Вже через декілька годин поліція повідомила, що люди можуть повертатися до своїх домівок.

У нас є хороші новини! Тепер кожен може повернутися до свого дому. Дякуємо за допомогу та знешкодження бомби у Другій світовій війні,

– мовилося у повідомленні.

Жителів Кройцберґа евакуйовують: дивіться відео

#Almanya’nın başkenti #Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu. 250 kg ağırlığındaki bomba kısa sürede imha edilecek. Sabah saatlerinden beri bölgedeki 7500 kişinin tahliyesi yapılıyor. #Kreuzberg #Weltkriegsbombe pic.twitter.com/KODUXmXuoC — İlhan Atasoy (@ilhan_atasoy) November 14, 2020

Die Evakuierungsmaßnahmen in #Kreuzberg nähern sich so langsam dem Ende. Unsere Techniker des #LKA bereiten sich bereits auf die Entschärfung der #Weltkriegsbombe vor. pic.twitter.com/abW3jbI4lz — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) November 14, 2020

Знешкодження бомб Другої світової: що відомо