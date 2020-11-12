Робота ПАТ "Мотор Січ" припиняється, а співробітники відправляються "в простій".

Про це повідомляють міські ЗМІ Запоріжжя, посилаючись на працівників підприємства, які вже ознайомилися з відповідним наказом свого керівництва, яке пояснює своє рішення епідеміологічною ситуацією.

Як відомо, зараз фактично керує "Мотор Січчю" почесний президент В'ячеслав Богуслаєв, хоча такої посади в штатному розписі немає. Він з 90-х років керував підприємством, а після приватизації й до продажу контрольного пакета китайським інвесторам у 2016 р. був його власником. ПАТ "Мотор Січ" досі офіційно керують топменеджери, які були призначені наприкінці 2015 року Богуслаєвим перед укладанням угоди з китайцями. Оскільки акції ПАТ "Мотор Січ" арештовані судом з політично мотивованого кримінального розслідування, підприємство 3 роки не проводить збори акціонерів, а це, своєю чергою, не дозволяє власникам акцій призначити новий менеджмент і переобрати органи управління ПАТ.

Експерти пов'язують зупинку виробництва на "Мотор Січі" та скорочення чисельності співробітників зі складним економічним становищем підприємства. Російський ринок втрачений з 2014 р., а поставки в достатньому обсязі на ринок КНР неможливі через те, що українська влада з 2017 року блокує китайським акціонерам доступ до підприємства, 2019 рік завершено з чистим збитком 532,72 млн грн, перед цим перше півріччя 2019 року – "мінус" 426 млн грн, перший квартал 2020 року – "Мотор Січ" звітує про чистий збиток у розмірі 219 млн грн. Через погіршення ситуації завод тільки за 2 останні роки покинули понад 4,5 тисячі співробітників, а в цілому за час нестабільності було втрачено близько 8 тис. співробітників. Суди розглядають справи про розтрати і розкрадання керівників ПАТ "Мотор Січ" на суму близько 0,5 мільярда гривень. Нещодавно правоохоронці розкрили крадіжку з заводу авіаційного двигуна, який один з керівників підприємства намагався збути у себе в гаражі.

Раніше заступник глави одного з профільних комітетів ВРУ заявив, що В'ячеслав Богуслаєв отримав від китайців близько мільярда доларів, а арешт акцій дозволяє йому і підконтрольному йому менеджменту підприємства досі здійснювати фактичний контроль над підприємством і досі безконтрольно грабувати "Мотор Січ". Дана схема була реалізована Богуслаєвим спільно з експрезидентом Петром Порошенко і керівником СБУ.

Китайські власники контрольного пакета акцій з моменту його покупки через арешти акцій не мають впливу на управління ПАТ "Мотор Січ", відповідно, не можуть втрутитися в ситуацію, звільнивши неефективний менеджмент Богуслаєва, і відновити нормальну діяльність заводу. А останні кілька місяців китайські інвестори безрезультатно намагаються в українських судах скасувати діючі арешти, щоб отримати доступ до управління активом, в який інвестовано близько мільярда доларів. Зокрема, вони направили в українське Міністерство юстиції України претензію про намір звернутися в міжнародний арбітраж і стягнути з України $ 3,5 млрд за збиток, заподіяний їм діями українських органів влади.