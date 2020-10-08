Влада не попіклувалась про роз’яснення процесу голосування, тому хай не дивується хаосу на дільницях і певним спекуляціям від політсил.

Так вважає кандидат на посаду мера Сергій Гусовський.

"Багато людей будуть в складній ситуації, вони матимуть до 4 бюлетенів одночасно (окремий для ОТГ, району, області і міста)", – заявив політик в ефірі одного з телеканалів.

Гусовський наголошує, що влада ніяк не попіклувалась про людей:

"Коли ухвалювались зміни до виборчого законодавства, очевидно, про роз’яснення людям не подумали. Мала б бути впроваджена потужна медійна кампанія, яка донесла б до виборця інформацію та пояснила – де ставити ці галочки. Натомість її не було і немає".

Так само влада має забезпечити протиепідемічний захист учасників процесу голосування.

Незалежно від того, місто це чи ОТГ, – якість виборчого сервісу повинна бути надана однаковою. Дільниця має бути забезпечена масками і засобами захисту як для виборців, так і для членів ДВК, особливо для тих, які здійснюватимуть процес голосування виборців на дому і будуть контактувати з хворими на коронавірус,

– сказав політик.

Ці вибори будуть складними, ще і через те, що триває насичена політична боротьба, – говорить Сергій Гусовський: "Серйозна боротьба на виборах невипадкова, адже багато людей розуміють, що українці дали великий кредит довіри "Слузі народу", але тепер виборці мають трохи іншу точку зору. Це і спричиняє насичену конкуренцію між політ силами: кому українці довірять свої голоси. Прийшло нарешті усвідомлення, що саме місцева влада може і повинна захищати інтереси людей".