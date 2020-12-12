Велика Британія затримуватиме рибалок Євросоюзу: яка причина
Кораблі Військово-Морських Сил Великої Британії готуються вийти на охорону морських кордонів з країнами Європейського Союзу. Це може статися, якщо Лондон і Брюссель не досягнуть угоду з рибальства.
Міністерство оборони підтвердило, що 4 80-метрових озброєних судна перебувають у режимі очікування для охорони британських вод від європейських промислових риболовецьких суден. Про це повідомили на сайті Sky News.
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Камінь спотикання
Питання про рибальство є одним з найпроблемнішим у досягненні угоди між Великою Британією і Європейським Союзом. Воно обумовлює відносини після закінчення перехідного періоду у зв'язку з виходом Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу.
Якщо угоди не досягнуть
Якщо угоди не досягнуть, команди патрульних кораблів зможуть зупиняти у британських водах риболовецькі судна з країн ЄС і затримувати рибалок.
Що відомо про Brexit: коротко
- Brexit – це процес виходу Великої Британії з Європейського Союзу, який розпочався ще 4 роки тому.
- Референдум щодо виходу з ЄС відбувся 23 червня 2016 року. Його підтримали 51,9% британців.
- Після того, як Рада ЄС схвалила письмову процедуру, 31 січня 2020 року, Великобританія остаточно вийшла з Євросоюзу.
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