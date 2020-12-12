Кораблі Військово-Морських Сил Великої Британії готуються вийти на охорону морських кордонів з країнами Європейського Союзу. Це може статися, якщо Лондон і Брюссель не досягнуть угоду з рибальства.

Міністерство оборони підтвердило, що 4 80-метрових озброєних судна перебувають у режимі очікування для охорони британських вод від європейських промислових риболовецьких суден. Про це повідомили на сайті Sky News.

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Камінь спотикання

Питання про рибальство є одним з найпроблемнішим у досягненні угоди між Великою Британією і Європейським Союзом. Воно обумовлює відносини після закінчення перехідного періоду у зв'язку з виходом Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу.

Якщо угоди не досягнуть

Якщо угоди не досягнуть, команди патрульних кораблів зможуть зупиняти у британських водах риболовецькі судна з країн ЄС і затримувати рибалок.

Зазначимо! Напередодні голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що сторонам поки що не вдається знайти рішення і позбутися розбіжностей.

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