Без України: у Wizz Air назвали найбільш прибуткові для компанії аеропорти
В авіакомпанії Wizz Air назвали аеропорти, які принеси найбільший прибуток перевізнику. У переліку 12 летовищ не знайшлося місця українським аеропортам.
У переліку 12 найбільш прибуткових для Wizz Air аеропортів немає жодного з України. Натомість сума прибутку з цих 12 летовищ становила понад 345 мільйонів євро. Ці гроші компанія заробила з квітня 2019 року до березня 2020 року, повідомляє avianews.com.
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Однак варто додати, що три чверті усіх своїх рейсів компанія зосередила саме в першій десятці цих аеропортів. Рентабельність польотів становила 16%
Найбільше компанії приніс лондонський аеропорт "Лутон" – 57,88 мільйона євро з рівнем рентабельності 12,04%
Натомість найбільше рентабельність була в аеропортах Тель-Авіва та Клуж-Напоки – 20,55% та 20,19% відповідно. При цьому в румунському аеропорту сума прибутку була вищою – 30,76 мільйона євро (і третє підсумкове місце за дохідністю).
Щодо витрат, то найбільше компанія втратила в аеропорту Відня – 15 мільйонів євро. Через значну конкуренцію з іншими перевізниками, Wizz Air був змушений продавати квитки в середньому за 57 євро. В той час як витрати на одного пасажира в цьому аеропорту для Wizz Air становив 63 євро.
Список аеропортів Wizz Air за розміром отриманого прибутку (рентабельність в %):
- Лутон: 57,88 млн євро (12,04%)
- Бухарест: 43,14 млн євро (14,15%)
- Клуж-Напока: 30,76 млн євро (20,19%)
- Варшава: 29,48 млн євро (14,93%)
- Будапешт: 27,99 млн євро (7,62%)
- Тель-Авів: 27,73 млн євро (20,55%)
- Гданськ: 26,23 млн євро (17,33%)
- Софія: 24,97 млн євро (15,41%)
- Катовіце: 23,49 млн євро (17,3%)
- Ейндховен: 19,41 млн євро (19,09%)
- Барселона: 17,23 млн євро (18,34%)
- Вільнюс: 16,78 млн євро (21,5%)