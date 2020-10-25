В авіакомпанії Wizz Air назвали аеропорти, які принеси найбільший прибуток перевізнику. У переліку 12 летовищ не знайшлося місця українським аеропортам.

У переліку 12 найбільш прибуткових для Wizz Air аеропортів немає жодного з України. Натомість сума прибутку з цих 12 летовищ становила понад 345 мільйонів євро. Ці гроші компанія заробила з квітня 2019 року до березня 2020 року, повідомляє avianews.com.

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Однак варто додати, що три чверті усіх своїх рейсів компанія зосередила саме в першій десятці цих аеропортів. Рентабельність польотів становила 16%

Найбільше компанії приніс лондонський аеропорт "Лутон" – 57,88 мільйона євро з рівнем рентабельності 12,04%

Натомість найбільше рентабельність була в аеропортах Тель-Авіва та Клуж-Напоки – 20,55% та 20,19% відповідно. При цьому в румунському аеропорту сума прибутку була вищою – 30,76 мільйона євро (і третє підсумкове місце за дохідністю).

Щодо витрат, то найбільше компанія втратила в аеропорту Відня – 15 мільйонів євро. Через значну конкуренцію з іншими перевізниками, Wizz Air був змушений продавати квитки в середньому за 57 євро. В той час як витрати на одного пасажира в цьому аеропорту для Wizz Air становив 63 євро.

Список аеропортів Wizz Air за розміром отриманого прибутку (рентабельність в %):