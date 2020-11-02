Безпека праці на підприємствах стала показником престижу: дослідження МОП
За останні кілька років світовий бізнес почав сповідувати культ безпеки праці на підприємствах і впроваджувати найкращі міжнародні практики у відповідній сфері, що відразу підвищує і престиж компанії.
Міжнародна організація праці (МОП) провела дослідження, які показали, що вкладення в безпеку праці ще й набагато ефективніші, ніж ліквідація наслідків нещасних випадків, повідомляє "Мінпром".
Як приклад компанія привела один зі світових лідерів із виробництва електрообладнання – концерн Schneider, який зумів знизити рівень травматизму на своїх підприємствах із 3,6 до 0,5 випадку на 100 робітників.
Разом з економічною доцільністю культ безпечної праці став для багатьох компаній з вищої ліги глобального бізнесу і питанням престижу. Сповідуючи принципи сталого розвитку, вони намагаються зробити більше, ніж просто дотримуватися законодавства про працю і нормативів техніки безпеки. У 2019 р. консалтингова компанія KPMG із "великої четвірки" підготувала окремий аналіз найкращих міжнародних практик у сфері промислової безпеки та охорони праці. У звіті вони розглядають проєкти, успішно реалізовані більш ніж десятком відомих корпорацій з різних галузей. Водночас експерти KPMG виділяють 6 найбільш поширених трендів сучасної промислової безпеки:
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підвищення прозорості,
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охорона здоров'я,
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навчання та залученість,
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транспортна безпека,
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впровадження ризикоорієнтованих підходів,
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диджиталізація.
Не кожна з компаній, які фігурують у звіті, працює одразу у всіх 6 напрямках, але навіть досягнувши успіху в одному з них, можна досягти відчутних результатів.
Ось кілька найяскравіших прикладів:
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Машинобудівна компанія John Deer обладнала робочі місця так, щоб зменшити кількість професійних захворювань, пов'язаних із перевантаженням м'язів і неправильним положенням тіла. За останні 30 років на підприємствах компанії впроваджено понад 1500 ергономічних модернізацій.
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Нафтогазова компанія Total завдяки постійному моніторингу та впровадженню автоматичних рішень, що дозволяють виявити втому водія, що забезпечують екстрене гальмування, на 33% знизила кількість ДТП з корпоративними транспортними засобами.
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Хімічний концерн BASF почав застосовувати технології доповненої реальності для підвищення компетенцій співробітників у галузі охорони праці. До кінця 2020 р. такі цифрові інновації використовуватимуться на 350 підприємствах концерну.
У 2020 році українська компанія "Метінвест" першою з України перемогла в традиційному щорічному конкурсі IIRSM Risk Excellence Awards, який проводить Міжнародний інститут з управління ризиками та безпекою праці, в номінації "Програма змін року".
За словами менеджера з інновацій та проєктів "Метінвесту" Павла Окари, перемога в конкурсі стала можливою саме завдяки системному підходу в галузі охорони праці та промислової безпеки.
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