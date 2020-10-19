Верховна Рада вперше за 2 тижні збереться на пленарне засідання. Зокрема, на ньому виступлять Володимир Зеленський та Максим Степанов. Йтиметься про внутрішні та зовнішні загрози й чинники, які можуть посприяти розвитку України.

Президент, ймовірно, говоритиме про соціальну та безпекову ситуації в Україні. Про це заявив депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук в ефірі 24 каналу.

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На його думку, важливими питаннями, які може порушити Зеленський, є також економіка, нові робочі місця та все те, що може посприяти зміцненню України.

Очікую від цього виступу заряду для суспільства та парламентарів, щоб ми могли й далі працювати над основними завданнями для держави,

– додав депутат.

Хто ще виступить на засіданні

У парламенті 20 жовтня 2020 року виступатиме й міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За словами Камельчука, парламентарі, ймовірно, поставлять йому запитання, які наразі турбують всіх Українців:

яким чином буде розвиватися ситуація щодо карантинних обмежень в Україні;

чи зможуть українці вільно їхати за кордон;

чи зможуть в Україну приїжджати іноземці;

як турбуються про хворих з підозрою на COVID-19 та чи достатньо для них необхідних матеріалів;

чи будуть впроваджені всі необхідні заходи для безпечного проведення місцевих виборів, аби уникнути нової хвилі захворюваності;

яким чином будуть забезпечувати школи та ВНЗ/

Чи ефективні дії Степанова

Як зазначив Камельчук, складається враження, що чинний міністр охорони здоров'я не завжди справляється зі своїми завданнями. На його думку, деякі заяви Степанова були нелогічними й непослідовними. Також нардеп заявив, що жорсткі карантинні обмеження не завжди були виправданими, адже вони повпливали на економічну ситуацію в Україні.

"Ми завжди бачили нагнітання ситуації замість того, щоб побачити, якого прогресу досягають за допомогою лікування в медзакладах чи вдома", – додав він.

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На думку Камельчука, Степанова варто запитати й про те, як діятимуть, якщо під час виборів закінчаться необхідні для безпечного проведення виборів засоби. Правдивість його відповіді на це запитання, за словами нардепа, можна буде перевірити. Це дозволить визначити наскільки ефективною є його діяльність на посаді міністра охорони здоров'я.