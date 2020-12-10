Протягом доби 9 грудня на Донбасі проросійські бойовики 9 разів порушили перемир'я. Зокрема, стріляли з гранатометів та застосовували безпілотник.

Українські військові продовжують дотримуватись перемир'я, однак готові реагувати на порушення окупантів. Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил у фейсбуці.

Важливо 4 убитих і понад 300 обстрілів: як бойовики на Донбасі дотримуються перемир'я

Які порушення зафіксували

Неподалік Талаківки окупанти тричі відкривали провокаційний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі Водяного противник провокував українських захисників зі стрілецької зброї, а поблизу Авдіївки, крім цього, ще й з автоматичного станкового гранатомета.

Крім того, біля Мінерального ворог застосовував безпілотник типу "квадрокоптер". Однак бійцям ЗСУ вдалось збити апарат.

Також виявили факт інженерного обладнання позицій окупантами біля Водяного та Луганського. Неподалік останнього противник здійснив 3 підриви, використавши знаряди розмінування.

Про такі дії російських найманців вже повідомили ОБСЄ. Проте, на щастя, бойових втрат та поранень серед українських військових не було.

Що відбувається на Донбасі станом на ранок 10 грудня

Від початку доби окупанти кілька разів стріляли неподалік Мар’їнки. Оскільки обстріли були неприцільними, українські захисники не відкривали вогонь у відповідь.

До речі Кравчук заявив, що Україна ще не має "плану Б" щодо Донбасу

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу