В Україні станом на 12 жовтня офіційно зареєстровано 427 000 безробітних.

Про це повідомив Державний центр зайнятості на запит "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

За даними центру, цей показник на 159 тисяч – тобто на 59% – перевищує дані за аналогічний період 2019 року. З початку карантину, тобто з 12 березня, до 9 жовтня статус безробітного отримали 525 тисячі людей – у ДЦЗ цей показник оцінюють як на 53% вищий, ніж за такий самий період торік.

Найбільш суттєве зростання кількості безробітних спостерігалося в Київській, Одеській, Закарпатській, Львівській областях та м. Києві (в 1,8–2,8 раза). При цьому в Луганській, Сумській, Дніпропетровській, Черкаській та Вінницькій областях кількість безробітних зросла на 32–38%,

– зазначають у центрі.

При цьому за цей же період з 12 березня по 9 жовтня, звітує установа, 342 тисяч громадян знайшли роботу за сприяння Центру зайнятості.

В базі державної служби зайнятості станом на 12 жовтня зареєстровані 67 тисяч вакансій – на 34% менше, ніж на цю ж дату торік.

"Станом на 12 жовтня на одну вакансію претендувало шестеро безробітних (на відповідну дату минулого року – 3 особи)", – підсумовує відділ комунікацій Державного центру зайнятості.